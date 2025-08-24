Fratelli d’Italia resta primo partito con il 30,2%. Cresce il M5S, cala il Pd. Tra i leader, Conte sorpassa Schlein. Tajani stabile, Salvini in flessione.

Sondaggi 2025, FdI stabile, Pd in crescita, M5S e Lega arretrano, FI stabile

La Supermedia Agi/YouTrend registra l’avanzata del Pd al 22,7%, mentre Fratelli d’Italia cala leggermente. Centrodestra in flessione, cresce il centrosinistra.

Fratelli d’Italia stabile, Pd in rialzo

Secondo l’ultima Supermedia Agi/YouTrend, che aggrega le rilevazioni realizzate tra il 5 e il 18 giugno, lo scenario politico nazionale resta dinamico ma senza scossoni. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni perde un leggerissimo -0,1% e scivola appena sotto la soglia del 30%, attestandosi al 29,9%. Il Partito democratico di Elly Schlein cresce invece dello 0,7% e raggiunge il 22,7%, confermandosi come forza di opposizione in ripresa.
Il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte arretra al 21,1% (-0,4%), nonostante la manifestazione contro il riarmo organizzata a Roma e l’appello lanciato dall’ex premier alle forze progressiste europee per un raduno durante il vertice Nato.

Centrodestra in difficoltà tra FI e Lega

Nel centrodestra, Forza Italia resta stabile al 9%, dopo la chiusura definitiva del dibattito interno sul terzo mandato. Più complicata la situazione della Lega, che perde lo 0,3% e scende all’8,4%. Una flessione che riflette anche le tensioni interne alla coalizione, con Matteo Salvini costretto a rinviare il tema della leadership territoriale.
Tra i partiti minori, Noi Moderati di Maurizio Lupi cala allo 0,8% (-0,3%). Nel complesso, il centrodestra perde 0,7 punti e si attesta al 48%.

Crescono Avs e +Europa, giù i centristi

A sinistra, l’Alleanza Verdi e Sinistra avanza al 6,5% (+0,2%) mentre +Europa di Riccardo Magi sale all’1,9% (+0,1%). In calo invece le forze centriste: Azione di Carlo Calenda scende al 3,2% (-0,3%) e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,2% (-0,3%).
Complessivamente, il campo del centrosinistra senza il M5S raggiunge il 31% (+0,9%), segnando un progresso quasi speculare al calo del centrodestra. Una dinamica che, in vista delle prossime sfide politiche, conferma il riassetto in corso tra le due principali aree di coalizione.

