Sinner verso gli US Open si confessa: “Sono innamorato, ma vita privata off limits”

Il numero 1 al mondo debutta contro Kopriva lunedì 25 agosto. Recuperato dai problemi fisici, parla di tennis e passioni, ma mette un muro sulla sfera sentimentale.

Il debutto agli US Open e il recupero fisico

Manca ormai pochissimo all’esordio di Jannik Sinner agli US Open, ultimo Slam della stagione, e il campione altoatesino sembra pronto a lasciare il segno. Dopo i fastidi fisici accusati a Cincinnati, il recupero appare completato e non dovrebbero esserci problemi per il debutto fissato a lunedì 25 agosto contro Vit Kopriva. Sereno e determinato come sempre, il numero 1 del ranking mondiale ha mostrato grande concentrazione nelle interviste della vigilia, con un approccio lucido e maturo. “Osservo molto i miei avversari, analizzo tanto, soprattutto la sera prima di giocare contro un avversario. Perché la parte visuale è molto importante, almeno per me. Poi in campo decido io quali colpi utilizzare, perché in campo ci sono io e penso che alla fine la soluzione deve sempre trovarla il giocatore, in base a come si sente”, ha spiegato.

L’atteggiamento da numero 1

Nonostante la vertiginosa scalata al vertice del tennis mondiale, Sinner continua a mostrarsi equilibrato e umile. “Non mi piace dire di essere il numero 1, non fa parte di me”, ha confessato ai giornalisti. “Mi definisco solo un giocatore forte, poi si deve migliorare sempre altrimenti gli altri ti raggiungono. Qui ci sono arrivato con tanto lavoro dietro, accettando i miei difetti e limiti, ci abbiamo lavorato sopra dentro e fuori il campo”. Un approccio mentale che lo ha reso un modello per colleghi e appassionati: determinato in campo, disponibile con la stampa, ma impenetrabile quando si tratta di vita privata.

Passioni e vita privata blindata

Tra un allenamento e l’altro, Sinner coltiva passioni semplici: “Ultimamente mi sono preso con i Lego, mi rilassa. Ogni sera costruisco qualcosa. E poi la musica, non ho un genere preferito ma mi aiuta a pensare ad altro”. Ma alla domanda sui sentimenti, la linea è netta: “Sì, sono innamorato ma della vita privata non ne parliamo”, ha dichiarato al Corriere della Sera. Un’affermazione che ha inevitabilmente acceso i riflettori sul gossip, senza però scalfire la sua riservatezza. Le indiscrezioni più recenti parlano di una frequentazione con Laila Hasanovic, modella danese classe 2000 già vista alla finale del Roland Garros e nota in passato per la relazione con Mick Schumacher. Ma, come spesso accade con Sinner, l’ultima parola spetta solo a lui, che sul campo è pronto a regalare un’altra pagina di tennis, lasciando fuori dai riflettori tutto ciò che riguarda il cuore.