Antonella Clerici: “Signorini mi avvertì del tradimento di Eddy e io non mi opposi alle foto, erano pubbliche”

La conduttrice Antonella Clerici racconta il gesto di Alfonso Signorini: la telefonata che la mise davanti al tradimento del suo ex compagno Eddy.

La telefonata che cambiò tutto

Per molti si trattò di una semplice copertina di gossip, per Antonella Clerici fu invece un momento di svolta personale. La conduttrice ha raccontato come il direttore di Chi, Alfonso Signorini, l’avesse avvisata prima della pubblicazione delle foto che ritraevano il suo ex compagno Eddy, padre di sua figlia, con un’altra donna. “Ricordo quando Alfonso mi chiamò per dirmi che sarebbe uscito un servizio che mi riguardava e che non mi avrebbe fatto piacere”, ha spiegato Clerici. Quella telefonata anticipò l’uscita di una copertina destinata a segnare profondamente la sua vita privata. “Sono un giornalista – le disse – lo devo pubblicare, so che ti procurerà dolore e volevo anticipartelo in modo che tu non lo scopra dopo gli altri”.

La reazione di Antonella Clerici

Nonostante il dolore per quelle immagini, Antonella Clerici non si oppose alla pubblicazione, dimostrando grande lucidità: “Erano le foto di Eddy, il mio ex compagno, il padre di mia figlia, con un’altra donna. E io dissi ad Alfonso che capivo il suo lavoro, sono un personaggio pubblico e non posso pretendere che su un giornale esca solo quello che mi fa comodo”. La conduttrice ha aggiunto: “Sono una paladina della verità, anche se ammetto che quella copertina ha cambiato la mia vita”. Un episodio che, pur doloroso, contribuì a rafforzare il rapporto di fiducia con Signorini, che in quell’occasione decise di agire con sensibilità e rispetto, pur mantenendo la linea giornalistica della sua rivista.

Tra dolore e rinascita

La storia tra Clerici e il settimanale diretto da Signorini non si è fermata a quella copertina amara. Nel tempo, la conduttrice ha visto raccontati anche i momenti più felici della sua vita: “Ricordo quando pubblicò le prime foto con Vittorio Garrone, mio compagno dal 2016, a Portofino”, ha spiegato. Non solo: sulle pagine di Chi venne celebrata anche la nascita di sua figlia, così come gli importanti traguardi professionali, tra cui la conduzione del Festival di Sanremo. Oggi Antonella Clerici ripercorre quelle tappe come un vero e proprio viaggio, fatto di alti e bassi, che le ha permesso di condividere con il pubblico le fragilità e la rinascita. “Sono pagine che nel bene o nel male raccontano una storia”, ha dichiarato, consapevole di aver sempre vissuto la propria vita sotto i riflettori senza mai rinunciare alla sincerità.