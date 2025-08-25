Regionali Puglia, Decaro si sfila, nel centrodestra prende quota il nome di Francesco Paolo Sisto

L’europarlamentare Antonio Decaro guarda oltre la Puglia e pensa al Pd nazionale. Nel centrosinistra tre alternative, mentre nel centrodestra spunta Francesco Paolo Sisto.

Decaro guarda oltre la Regione

Il futuro politico di Antonio Decaro sembra ormai distante dalla presidenza della Regione Puglia. L’ex sindaco di Bari, oggi europarlamentare e presidente della commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare, avrebbe infatti deciso di non candidarsi se in campo dovessero scendere figure come Michele Emiliano o Nichi Vendola. “Se mi candido è per governare in totale libertà”, avrebbe confidato, escludendo presidenze a tre o condizionamenti esterni. Secondo indiscrezioni, la verità sarebbe un’altra: la Regione gli starebbe stretta. Forte delle 500mila preferenze raccolte alle ultime Europee, Decaro punterebbe a un obiettivo più ambizioso, la leadership del Partito Democratico, con la prospettiva di sfidare Giorgia Meloni alle prossime Politiche. Una decisione definitiva è attesa entro due settimane, dopo i colloqui con la dirigenza dem.

Le alternative del centrosinistra

Nel caso in cui Decaro non scenda in campo, tre i nomi già sul tavolo per il centrosinistra. La presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, il vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, e l’ex assessore Alessandro Delli Noci, molto vicino al governatore Emiliano, che lo considera uno dei candidati più forti. Sarà proprio l’attuale presidente a spingere per una scelta che garantisca continuità politica, mentre resta da capire la posizione di Movimento 5 Stelle e Avs, non scontata nell’alleanza progressista. Il decennio di amministrazione a Bari ha lasciato Decaro logorato, nonostante i risultati ottenuti, e le inchieste che hanno segnato il finale del suo mandato, pur senza coinvolgerlo, hanno contribuito a rafforzare l’idea che il suo futuro sia lontano dalla guida regionale.

Il centrodestra pensa a Francesco Paolo Sisto

Sul fronte opposto, il centrodestra è ancora alla ricerca del candidato in grado di interrompere il dominio progressista che dura da vent’anni in Puglia. Al momento il nome più accreditato è quello di Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia ed esponente di Forza Italia, penalista e coordinatore cittadino del partito a Bari. Qualora la premier Meloni e Antonio Tajani glielo chiedessero esplicitamente, Sisto sarebbe pronto a guidare la coalizione. Per il centrodestra si tratta di una scelta strategica per tentare l’assalto a una Regione rimasta finora saldamente nelle mani del centrosinistra. Lo scenario resta aperto e in attesa delle mosse definitive del Partito Democratico, ma la partita elettorale del 2025 in Puglia è già entrata nel vivo.