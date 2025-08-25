Eleonora Sesana, la donna dietro Fedez: “Zero empatico ma generoso, il segreto è avere tanta pazienza”

Assistente personale di Fedez da anni, Eleonora Sesana racconta il loro rapporto: dal colloquio “terrificante” alle crisi, fino all’amicizia nata fuori dal lavoro.

Un inizio difficile

Dietro ogni artista c’è quasi sempre una figura che lavora nell’ombra, pronta a gestire imprevisti e a tenere uniti i fili quando il caos rischia di prevalere. Per Fedez, quella persona è Eleonora Sesana, la sua assistente personale. Il loro rapporto professionale è iniziato con un incontro che lei stessa definisce “terrificante”. “Ero terrorizzata – ha raccontato in un’intervista a Billboard – sono andata a casa di Fedez per conoscerlo, ma lui non ricorda nulla. Dopo il colloquio ci fu un mese di silenzio. Poi mi disse che durante una call aveva commentato: ‘Con Eleonora va bene, ma credo ci sia un problema: questa ragazza non parla’”. Un esordio incerto che, con il tempo, si è trasformato in una collaborazione solida e duratura.

Accanto a Fedez nei momenti più difficili

Da quel primo incontro non si sono più separati. Sesana è rimasta al fianco di Fedez durante alcune delle fasi più delicate della sua vita: dal divorzio con Chiara Ferragni agli attacchi social, fino alle polemiche più recenti legate alle chat di Fabrizio Corona. Alla domanda su come riesca a reggere un mestiere così complesso, la risposta è netta: “Molta pazienza – spiega – devo dire che me ne serve tanta”. Pur non risparmiando critiche al suo datore di lavoro, ne riconosce anche le qualità: “Se dovessi elencare i suoi difetti mi servirebbero sette giorni. Non è per nulla empatico. Ma è molto intelligente e scaltro, trova sempre una via d’uscita. E soprattutto è generoso, e non è una qualità scontata”.

Dal lavoro all’amicizia

Con il tempo, il legame tra i due ha oltrepassato la dimensione professionale per trasformarsi in amicizia. Lo stesso Fedez lo ha confermato pubblicamente con una dedica sui social: “Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto e le sfide affrontate. Cose talmente folli che se le raccontassimo nessuno ci crederebbe. Ma noi sempre fianco a fianco. Perché se siamo insieme, tutto pesa la metà”. Oggi Eleonora Sesana resta una presenza silenziosa ma fondamentale nella vita del rapper, simbolo di fiducia costruita negli anni, capace di rimanere nell’ombra pur avendo un ruolo decisivo nelle scelte quotidiane e nelle battaglie personali dell’artista.