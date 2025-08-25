Lutto per Enzo Salvi, morta la madre Bruna: “Ho perso il mio primo e più grande amore”

L’attore romano Enzo Salvi annuncia la scomparsa della madre Bruna, ricoverata nei giorni scorsi. Domani i funerali a Ostia Lido, nella Chiesa Regina Pacis.

Il dolore dell’attore

Ore di apprensione e speranza si sono concluse con la notizia più dolorosa per Enzo Salvi. La madre Bruna, ricoverata in ospedale per un peggioramento delle condizioni di salute, è morta. L’attore e comico romano, che nei giorni scorsi aveva annullato alcuni spettacoli in Calabria per starle accanto, ha condiviso sui social un messaggio di addio colmo di dolore. I funerali si terranno domani presso la Chiesa Regina Pacis di Ostia Lido. “Hai lottato fino all’ultimo istante come un vero guerriero. La tua forza, il tuo coraggio e il tuo amore resteranno per sempre scolpiti dentro di me. Adesso finalmente puoi riposare, stringendo di nuovo Papà in quell’abbraccio che il tempo ci aveva tolto”, ha scritto l’attore.

Un addio straziante

Il messaggio prosegue con parole che lasciano trasparire tutta la sofferenza per la perdita della madre. “Oggi il mio cuore si è spezzato. La mia mamma è volata via… Non ci sono parole abbastanza grandi per descrivere il dolore che provo in questo momento. Ho perso il mio faro, la mia radice, il mio primo e più grande amore”. Nel ricordo di Bruna, Salvi ha menzionato anche il padre Antonio, scomparso nel 2022: “Mamma, abbraccia forte Papà e salutamelo… ora siete di nuovo insieme, come avete sempre voluto. Vi porterò entrambi per sempre nel cuore, in ogni passo, in ogni respiro, in ogni risata”.

Il ricordo e la gratitudine

Nelle sue parole, l’attore non ha solo espresso dolore, ma anche riconoscenza per i valori trasmessi dai genitori: “Con lei se ne va una parte di me, ma resta il suo sorriso, il suo affetto infinito, la sua forza che ha sempre illuminato la mia vita. Se ne va una madre meravigliosa, ma resta dentro di me il suo esempio, i suoi insegnamenti, la sua voce che continuerò a sentire ogni giorno”. Infine, Salvi ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino: “Grazie ai miei amici speciali che mi sono stati sempre vicino, grazie di esistere”. Il comico ha affidato il suo dolore a parole pubbliche, trasformando l’addio alla madre in un messaggio di amore eterno che continuerà a portare dentro di sé.