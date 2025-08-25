Lite sulla spiaggia: bodyguard impediscono passeggiata sulla battigia, scatta la denuncia

A Bacoli una famiglia bloccata dai bodyguard di un lido: impedito loro di camminare sulla battigia per un matrimonio. Il sindaco promette battaglia.

Il caso del lido e la denuncia

Un episodio che ha sollevato indignazione a Bacoli: una famiglia si è vista impedire di camminare sulla battigia da alcuni bodyguard di un lido balneare. Il motivo? Era in corso un matrimonio e gli sposi non volevano essere disturbati durante le foto. La vicenda è stata denunciata dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, che attraverso i social ha parlato di uno “scandalo” e ha confermato di aver sporto denuncia contro lo stabilimento. “Non vi daremo tregua. Abbiamo denunciato un lido balneare che, con tanto di bodyguard, ha impedito ad una famiglia di passeggiare sulla battigia. Motivo? Allucinante. ‘Qui non potete passare. È in corso un matrimonio. Gli sposi stanno facendo le foto e non vogliono essere disturbati’. Uno scandalo”, ha dichiarato.

La linea del Comune contro gli abusi

Il sindaco ha annunciato una stretta sulle concessioni demaniali e un cambio radicale nella gestione delle spiagge. “Come se la spiaggia ed il mare di Bacoli fossero di loro proprietà. Stiamo lavorando ai nuovi bandi per assegnare le concessioni demaniali. E per mettere fine a questi atteggiamenti da padroni. Per mettere fine alla piaga di aree di tutti affidate alle stesse persone da oltre 40 anni. Non se ne può più”, ha spiegato. Il progetto prevede che almeno il 50% del litorale resti libero e accessibile a tutti, con servizi garantiti come bagni, passerelle, docce e bagnini. Un piano che, secondo il sindaco, rappresenta una “rivoluzione” destinata a cambiare il volto delle spiagge della città.

“Liberare le spiagge per tutti”

Il primo cittadino ha ribadito la volontà di restituire le aree demaniali ai cittadini, sottolineando che non ci sarà alcuna tolleranza verso comportamenti di prepotenza da parte dei gestori privati. “Liberateci dalla vostra protervia. Bacoli, ed ogni suo litorale, avrà almeno il 50% di spiaggia libera. Con bagni, passerelle verso il mare, docce, bagnini. Sarà una rivoluzione. E non ci fermeremo fino a quando non l’avremo realizzata. Insieme, stiamo voltando pagina. Un passo alla volta”, ha concluso Della Ragione. La denuncia è stata rilanciata anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha condannato l’accaduto chiedendo tolleranza zero contro gli abusi sulle spiagge.