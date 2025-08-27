Conte: “FdI umilia i padri di famiglia, con il reddito di cittadinanza salvati un milione di poveri”

Il leader M5S replica al sottosegretario di Fratelli d’Italia: rivendica il Reddito di cittadinanza e accusa il governo Meloni di colpire i più deboli.

L’affondo di Conte contro il governo

Nuovo scontro politico tra Giuseppe Conte e Fratelli d’Italia. In un lungo post pubblicato su Facebook, il leader del Movimento 5 Stelle ha risposto alle dichiarazioni del sottosegretario alla Giustizia di FdI, che aveva liquidato le proposte di contrasto alla povertà come “marchette ed elemosine”. Conte ha ricordato che lo stesso sottosegretario è stato condannato in passato per rivelazione di segreti d’ufficio, sottolineando come oggi attacchi chi propone misure a sostegno delle fasce più fragili.

«Attacca il nostro Pasquale Tridico, che propone, oltre a misure di rilancio e investimenti, anche interventi contro la povertà, mentre con Giorgia Meloni tocchiamo il record di poveri assoluti», ha scritto l’ex premier.

Le accuse: “Tolleranza zero per i poveri, miliardi per le armi”

Nel suo intervento, Conte ha puntato il dito contro le scelte dell’attuale governo: «Dalle parti di Fratelli d’Italia c’è tolleranza zero nei confronti dei cittadini che non riescono neppure a fare la spesa, totale indifferenza per artigiani, commercianti e imprenditori soffocati da tasse e caro-energia, ma i soldi li trovano per l’aumento dei rimborsi per Ministri e sottosegretari, per i regali alle banche (zero tasse sugli extraprofitti), per una montagna di miliardi da investire sulle armi».

Parole dure, accompagnate da un riferimento al caso giudiziario che vede coinvolta una ministra dell’esecutivo: «Zitti zitti tengono inchiodata al Governo la loro Ministra sotto inchiesta per truffa sui fondi Covid, ma fanno la voce grossa quando si tratta di umiliare in tv padri di famiglia che hanno chiesto un sostegno momentaneo in un momento di difficoltà».

La difesa del Reddito di cittadinanza

Conte ha respinto l’attacco a Tridico e ha rilanciato la centralità delle politiche sociali promosse dal M5S: «Fratelli d’Italia e i giornali posseduti da parlamentari di maggioranza hanno scatenato una campagna contro Tridico, perché nel loro mondo al contrario chi si batte contro la povertà è il nemico pubblico numero 1. Noi siamo orgogliosi di aver salvato dalla povertà 1 milione di persone l’anno con il Reddito di cittadinanza, come riconoscono relazioni che possono leggere comodamente al loro Ministero del Lavoro».

Infine, l’ex premier ha ribadito l’impegno del Movimento: «Noi ne siamo orgogliosi e lavoreremo sempre per restituire dignità a chi non ha speranza, per rendere ancora più efficienti le misure di sostegno al reddito e per potenziare le politiche attive del lavoro. Noi restiamo dalla parte giusta».