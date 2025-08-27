Wilma Goich: “Mi corteggiano tantissimo i ragazzi, non mi innamorerò mai di un uomo vecchio”

A 79 anni la cantante sorprende ancora: rifiuta uomini anziani e ammette di ricevere costanti attenzioni da ragazzi molto più giovani di lei.

Il rifiuto di Wilma Goich verso uomini più grandi

A 79 anni, la cantante Wilma Goich continua a far parlare di sé non solo per la sua carriera iniziata nel 1964, ma anche per le sue dichiarazioni sentimentali. In un’intervista, l’artista ha ribadito con decisione di non avere alcuna intenzione di legarsi a un uomo più grande di lei. La sua posizione è netta: non vuole un compagno anziano, come accadde in passato con l’ex marito Edoardo Vianello, oggi 87enne. “Non voglio un compagno di cui dovermi prendere cura”, ha detto senza esitazioni, lasciando intendere che la sua idea di amore si avvicina molto più all’entusiasmo e alla freschezza della gioventù che non alla rassegnazione della vecchiaia.

“Mi cercano i giovanissimi”: il nuovo sguardo sull’amore

L’artista ha ammesso di ricevere costanti attenzioni da uomini molto più giovani. “Spesso mi capita di ricevere le attenzioni dei giovanissimi, e non sono affatto chiusa alla possibilità di innamorarmi”, ha confidato. Pur senza rivelare troppi dettagli, la cantante ha lasciato intendere che queste avances arrivano da ragazzi determinati e molto più giovani di lei, circostanza che sembra lusingarla e incuriosirla. Per la Goich, infatti, non conta solo l’età anagrafica, ma la capacità di sapersi amalgamare con la sua energia e il suo spirito sempre giovane. Una visione che rompe gli schemi tradizionali e che conferma ancora una volta la sua personalità fuori dagli schemi.

Il legame con Daniele Dal Moro al Grande Fratello

Le preferenze sentimentali di Wilma Goich erano già emerse con forza durante la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2022, quando dichiarò un’attrazione per Daniele Dal Moro, imprenditore di oltre 40 anni più giovane. All’interno della Casa, la cantante aveva ammesso: “Mi ha risvegliata”, raccontando alle compagne d’avventura di aver provato sensazioni che pensava ormai sopite. Tra loro non ci fu mai una relazione vera e propria, ma soltanto un legame platonico che, con un bacio sfiorato in confessionale, alimentò settimane di discussioni e curiosità durante le dirette del reality. Una vicenda che dimostrò come la Goich non tema di esternare i propri sentimenti, anche quando si tratta di attrazioni considerate fuori dagli schemi anagrafici.