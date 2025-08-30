Nonna Lucia sconfigge l’infarto con un intervento al cuore a 100 anni: “Mai troppo tardi per curarsi”

Lucia Fabrizio, classe 1925, ha superato un infarto con angioplastica e dopo una settimana di ricovero è tornata a casa autonoma e sorridente.

L’infarto e l’intervento salvavita

Arrivata al Pronto Soccorso di Pescara il 16 agosto, la centenaria Lucia Fabrizio è stata ricoverata in UTIC per un infarto miocardico acuto. Sottoposta a coronografia e poi ad angioplastica, l’intervento, eseguito dal team guidato dal cardiologo Massimo Di Marco, è riuscito senza complicazioni. Dopo un breve periodo di monitoraggio, la paziente è stata trasferita in Cardiologia, dove ha iniziato la riabilitazione muovendo i primi passi con l’aiuto dei fisioterapisti. Nonostante l’età e la gravità dell’episodio, la ripresa è stata sorprendentemente rapida.

Il ritorno a casa dopo una settimana

Definita dal personale sanitario “tenace e simpatica”, nonna Lucia ha lasciato l’ospedale il 28 agosto, rientrando nella sua abitazione in completa autonomia. Una degenza durata appena una settimana, che ha confermato come l’età avanzata non debba rappresentare un ostacolo quando le condizioni cliniche lo consentono. La Asl di Pescara, raccontando la sua storia sui social, ha voluto ribadire un concetto fondamentale: “Anche a 100 anni si può affrontare un infarto con successo e tornare a casa in autonomia”.

“Contano le persone, non l’età”

“L’età anagrafica, da sola, non è un limite alle cure”, ha ricordato la Asl, sottolineando come le linee guida internazionali confermino l’efficacia della rivascolarizzazione anche nei grandi anziani, a patto che siano autosufficienti e senza comorbidità limitanti. Lo stesso Di Marco ha aggiunto: “L’insegnamento più importante è che la decisione deve essere sempre personalizzata, guardando alla persona e non soltanto all’età. La signora Lucia ci ricorda che anche a 100 anni si può affrontare un infarto con successo e tornare a casa in autonomia”.