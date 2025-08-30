Furto al duty free di Singapore: Pilato accusa Tarantino, rischio licenziamento per la nuotatrice pugliese

L’amicizia tra Benedetta Pilato e Chiara Tarantino si spezza dopo un episodio all’aeroporto di Singapore. La nuotatrice coratina rischia conseguenze disciplinari dalle Fiamme Gialle.

Il ritorno da Bali e l’episodio al duty free

Quella che doveva essere una vacanza spensierata a Bali si è trasformata in un caso imbarazzante che scuote il mondo del nuoto italiano. Le protagoniste sono due giovani atlete pugliesi: Benedetta Pilato, 20 anni, ranista di Taranto, argento ai Mondiali in Corea del Sud a soli 14 anni, e Chiara Tarantino, 22enne di Corato, stileliberista che si allena a Verona con il tecnico Alberto Burlina, lo stesso di Thomas Ceccon.

Il fatto è avvenuto all’aeroporto di Singapore, durante il rientro dal viaggio. Secondo il racconto di Pilato, pubblicato su Instagram, l’amica avrebbe nascosto nella sua borsa alcune boccette di oli essenziali appena sottratte da un duty free, senza che lei ne fosse al corrente. Un episodio che ha incrinato in maniera irreparabile il rapporto tra le due nuotatrici e che rischia di avere pesanti ricadute disciplinari.

La posizione della Federazione e delle Fiamme Gialle

La vicenda ha subito destato l’attenzione della Federazione Italiana Nuoto. Il presidente Paolo Barelli ha precisato a Repubblica che si tratta di un fatto avvenuto “al di fuori delle attività federali”, ma ha comunque ribadito che l’episodio è stato stigmatizzato e che la federazione si riserva di valutare la situazione una volta acquisite ulteriori informazioni.

Il futuro di Chiara Tarantino appare particolarmente incerto. L’atleta è infatti tesserata per le Fiamme Gialle, e la Guardia di Finanza dovrà decidere se infliggerle una semplice ammonizione o arrivare all’espulsione dal corpo. Quest’ultima ipotesi avrebbe conseguenze devastanti per la carriera sportiva e professionale della giovane stileliberista, rischiando di interrompere bruscamente un percorso agonistico di alto livello.

Il messaggio di Pilato e la rottura dell’amicizia

Il post di Benedetta Pilato ha reso pubblica una frattura che appare insanabile. La campionessa tarantina ha voluto prendere le distanze dall’ex amica, ribadendo la propria estraneità ai fatti e sottolineando come l’episodio abbia segnato un punto di svolta personale. Le sue parole, pubblicate sui social, lasciano trasparire amarezza e delusione: «Da questa esperienza comunque traggo grandi insegnamenti sulla prudenza, sulla responsabilità individuale e sul valore delle persone che mi circondano».

Una frase che non solo sancisce la fine del legame tra le due atlete, ma che sottolinea anche la consapevolezza di quanto un singolo episodio possa cambiare la percezione pubblica e privata di un rapporto.

Il caso, nato da un gesto impulsivo, rischia ora di trasformarsi in un incidente di percorso capace di segnare il destino sportivo di Chiara Tarantino e di mettere in imbarazzo l’intero movimento natatorio italiano.