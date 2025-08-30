Puglia notte di paura, complimento a una ragazza scatena la rissa, accoltellato 28enne

Un 28enne marocchino ferito gravemente dopo una lite per motivi passionali a Torre San Giovanni. Aggressori in fuga, indagini dei carabinieri in corso.

Lite esplosa dopo un apprezzamento

Un complimento rivolto a una ragazza in strada si è trasformato in un episodio di violenza nella notte a Torre San Giovanni, marina di Ugento. Un giovane di origine marocchina, 28 anni, è rimasto ferito al culmine di una lite scoppiata per motivi passionali.

L’aggressione è avvenuta intorno all’una di notte lungo Corso Annibale, cuore della movida estiva. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe rivolto degli apprezzamenti a una donna, scatenando la reazione di almeno due persone presenti sul posto.

Coltellate e ferite multiple

La discussione è degenerata rapidamente fino a quando è spuntato un coltello. La vittima è stata raggiunta da diversi fendenti riportando ferite all’orecchio, alla testa, sotto le ascelle e alle gambe. Le sue condizioni hanno fatto temere il peggio, ma l’intervento immediato dei soccorsi ha evitato conseguenze drammatiche.

Un residente della zona ha allertato le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 ha trasportato il giovane all’ospedale Francesco Ferrari di Casarano, dove i medici gli hanno applicato punti di sutura. Dopo alcune ore di osservazione, l’uomo è stato dimesso.

Aggressori in fuga, indagini in corso

All’arrivo dei carabinieri sul luogo dell’aggressione, due connazionali della vittima, indicati come possibili responsabili, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Ora le indagini sono affidate ai militari della stazione di Ugento, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate lungo il corso principale.

Gli investigatori ritengono che l’identificazione dei due aggressori sia solo questione di tempo. Il grave episodio rappresenta l’ennesimo fatto di sangue che ha scosso l’estate salentina, trasformando una serata di svago in una notte di paura e violenza.