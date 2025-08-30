Bari-Brindisi, ex ss16, auto contro albero: cinque feriti gravi estratti dalle lamiere

L’incidente è avvenuto lungo la ex statale 16 a Pezze di Greco. Cinque persone in codice rosso trasportate d’urgenza in ospedale dopo l’impatto devastante.

Lo schianto e i primi soccorsi

Paura a Fasano, dove poco dopo le 14 di venerdì 29 agosto un’auto è finita fuori strada sulla ex statale 16, all’altezza di Pezze di Greco, schiantandosi contro un grosso albero. L’impatto è stato violentissimo e il bilancio parla di cinque feriti, tutti trasportati in ospedale in codice rosso. Le condizioni dei passeggeri hanno richiesto un intervento immediato e massiccio, con diverse squadre di soccorso mobilitate in pochissimi minuti. I primi automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme, permettendo ai soccorsi di raggiungere rapidamente il luogo del drammatico incidente.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Bari, che hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori per liberare i feriti intrappolati tra le lamiere dell’auto completamente accartocciata. Un lavoro delicato e complesso, reso ancora più difficile dalla gravità delle condizioni delle persone coinvolte. Una volta estratti, i feriti sono stati affidati al personale sanitario del 118, già presente con cinque ambulanze. I medici hanno prestato le prime cure direttamente sul posto prima del trasferimento urgente nei diversi ospedali della zona. La gravità dell’impatto ha reso necessaria la massima rapidità in tutte le operazioni.

Strada chiusa e indagini in corso

Per consentire i soccorsi, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, causando rallentamenti e disagi alla circolazione in un tratto molto trafficato. Sul luogo sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le verifiche dovranno chiarire le cause dello schianto, valutando se si sia trattato di un malore, di una distrazione o di altre circostanze legate alle condizioni del manto stradale. La violenza dell’impatto contro il grande albero ha reso l’incidente particolarmente drammatico e ha lasciato visibili segni lungo l’asfalto e sulla carreggiata.