Bari, addio alla professoressa di lettere Mariella Genovese, “Una guida per i nostri figli”

L’istituto Panetti-Pitagora in lutto per la scomparsa della professoressa Mariella Genovese, insegnante amatissima di lettere, ricordata con commozione da studenti, colleghi e genitori.

Il ricordo della scuola

L’istituto Panetti-Pitagora di Bari ha annunciato con profonda tristezza la scomparsa della professoressa Mariella Genovese, insegnante di lettere di 65 anni. La scuola ha voluto renderle omaggio con un lungo post pubblicato sui social, subito accompagnato da decine di messaggi di cordoglio. Il ricordo diffuso dall’istituto mette in luce non solo la preparazione della docente, ma soprattutto la sua capacità di rendere l’insegnamento un’esperienza viva, fatta di momenti indimenticabili condivisi con i suoi studenti.

“Se c’è un professore o professoressa che non possiamo dimenticare, è chi ci ha insegnato italiano alle scuole superiori”, si legge nel messaggio dell’istituto, che rievoca le uscite a teatro, al cinema, alle mostre, momenti che gli studenti “porteranno per sempre nel cuore”. La scuola descrive la professoressa come una donna elegante nei modi, diretta nei contenuti, appassionata del suo lavoro e innamorata della letteratura e dell’arte.

Il dolore di studenti e famiglie

Alla notizia della sua improvvisa scomparsa, la reazione degli studenti ed ex studenti è stata immediata e carica di emozione. In molti hanno voluto sottolineare il ruolo che la docente ha avuto nella loro crescita, ricordando il suo invito costante a sviluppare pensiero critico e indipendenza intellettuale.

“Un’ottima insegnante che ha dato valori e insegnamenti ai nostri ragazzi, mancherà tantissimo”, scrive un genitore. Un altro commento la definisce “una grande docente, dalle idee aperte, capace di condurre i nostri figli verso la libertà di pensiero con dedizione e umanità”. Parole che confermano l’affetto e la stima di chi l’ha conosciuta.

Una perdita che lascia un vuoto

La professoressa Genovese, chiamata Mariella dagli amici, amava i suoi studenti, la vita, la famiglia, l’arte e la letteratura. Una figura discreta ma presente, che ha segnato profondamente la vita scolastica del Panetti-Pitagora.

“Incredula e addolorata apprendo dell’improvvisa dipartita di Mariella Genovese, donna e docente splendida, unica, speciale, gentile, umana, discreta e infinitamente professionale”, si legge in un altro messaggio. Un pensiero particolarmente toccante è arrivato da chi ricorda che quest’anno avrebbe dovuto accompagnare i ragazzi fino alla maturità: “Sarà dura per i nostri figli ricominciare l’anno senza di lei”.

La scuola, nel suo messaggio, ha concluso con parole di dolore e speranza: “Noi siamo ancora increduli e sgomenti… sappiamo che tutto quello che ha rappresentato per la nostra scuola e per i nostri studenti sarà sempre al nostro fianco”.