Puglia strade bagnate, scontro frontale tra due auto, uomo muore intrappolato tra le fiamme

Strada bagnata, scontro frontale e poi le fiamme: una tragedia improvvisa sulla provinciale tra Ginosa e Marina di Ginosa, con una vittima e un ferito grave.

L’incidente sulla provinciale 580

Una tragedia sconvolgente si è consumata questa mattina lungo la strada provinciale 580 che collega Ginosa a Marina di Ginosa. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente mentre l’asfalto era reso particolarmente insidioso dalla pioggia caduta nelle ore precedenti. Lo schianto è stato violentissimo e in pochi istanti una delle vetture ha preso fuoco. Per il conducente, un uomo originario di Ginosa, non c’è stato scampo: è rimasto intrappolato nell’abitacolo, completamente avvolto dalle fiamme.

I soccorsi e la scena drammatica

L’impatto ha subito fatto scattare l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellaneta, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 di Taranto. I pompieri hanno tentato disperatamente di domare le fiamme che divoravano la piccola utilitaria, ma quando sono riusciti a spegnere l’incendio per l’uomo non c’era più nulla da fare. Nello scontro è rimasta ferita anche la persona che viaggiava a bordo dell’altro veicolo, soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale in gravi condizioni. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Indagini in corso sulla dinamica

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione cosa abbia provocato l’incidente. Non si esclude che il manto stradale reso viscido dalla pioggia abbia contribuito a far perdere il controllo a uno dei veicoli, causando il frontale. La provinciale 580 è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Le operazioni di recupero dei mezzi e i rilievi tecnici proseguiranno nelle prossime ore per stabilire le responsabilità di questa tragedia che ha sconvolto la città di Ginosa.