Bimbo di 2 anni ustionato con acqua bollente: ricoverato in gravissime condizioni

Un bambino di 2 anni si è gravemente ustionato con acqua bollente a Carpi, frazione Cibeno. Trasferito d’urgenza in elisoccorso al Centro Ustioni di Parma.

Il drammatico incidente domestico

Un grave incidente domestico si è verificato nella mattinata di domenica 31 agosto in via Lago di Bolsena, nella frazione Cibeno di Carpi (Modena). Un bimbo di appena 2 anni si è versato addosso accidentalmente dell’acqua bollente, riportando ustioni estese su diverse parti del corpo. L’allarme è scattato intorno alle 10.30, quando i familiari hanno richiesto con urgenza l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi immediati

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno immediatamente prestato le prime cure al piccolo. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso decollato da Bologna. Dopo la stabilizzazione, il bambino è stato trasferito in codice rosso al Centro Grandi Ustionati di Parma, struttura specializzata nella gestione di casi complessi di questo tipo.

Le condizioni del bambino

Il piccolo è ora ricoverato in terapia intensiva pediatrica all’ospedale di Parma. Le sue condizioni sono giudicate gravissime dai medici, che stanno monitorando costantemente l’evoluzione clinica. Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso accertamenti, ma al momento si esclude qualsiasi ipotesi diversa da quella dell’incidente domestico.