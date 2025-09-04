Sondaggi SWG, Meloni vola, mentre il Pd di Schlein arretra, M5s vivo, FI e Lega stabili

Fratelli d’Italia sfiora il 30,2% e consolida il primato. Pd in calo al 22%, M5S stabile. Cresce l’astensionismo, che guadagna quattro punti.

Fratelli d’Italia in crescita

Dopo la pausa estiva, tornano i sondaggi SWG per il TgLa7 e confermano la leadership di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% rispetto all’ultima rilevazione del 28 luglio e tocca quota 30,2%. Un risultato trainato anche dal discorso della premier al Meeting di Rimini, accolto da ovazioni e segnato da promesse rivolte alla classe media: dal piano casa per le giovani coppie alla possibile riduzione dell’Irpef per i redditi fino a 60mila euro. La premier consolida così il primato politico, con il suo partito ben oltre la soglia psicologica del 30%.

Pd in affanno, centrodestra compatto

Segna invece il passo il Partito Democratico, che perde lo 0,4% e scende al 22%. Una frenata che evidenzia le difficoltà del gruppo guidato da Elly Schlein a contrastare la crescita della maggioranza. Sul fronte del centrodestra, in ripresa la Lega di Matteo Salvini, che cresce dello 0,2% e raggiunge l’8,6%, superando Forza Italia. Il partito di Antonio Tajani guadagna lo 0,1% e si ferma all’8,2%. Segnali che le recenti polemiche anti-francesi del leader del Carroccio hanno avuto un effetto positivo sulla base elettorale.

M5S stabile e astensionismo in crescita

Restano sostanzialmente stabili le altre forze politiche: il Movimento 5 Stelle perde un leggero 0,1% e si attesta al 13,3%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra resta al 6,7%. Tra i partiti minori, cresce Azione di Carlo Calenda (+0,2%), cala di un decimale Italia Viva, stabili +Europa e Noi Moderati. Il dato più significativo riguarda però l’astensionismo, che registra un balzo del 4%, confermandosi la “forza” più rappresentata nel Paese.