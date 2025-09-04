Intesa Pd, Decaro governatore ed Emiliano assessore: Schlein sblocca la partita

Accordo raggiunto: Decaro candidato governatore, Emiliano pronto a un posto da assessore. Vendola in corsa con Avs, centrodestra ancora senza nome.

Il piano del Pd

Il Pd ha trovato la soluzione per uscire dall’impasse in Puglia: il governatore uscente Michele Emiliano non si candiderà al Consiglio regionale, ma sarà ripescato con un posto da assessore nella futura giunta guidata da Antonio Decaro. Una “genialata” politica costruita dal trio Francesco Boccia, Igor Taruffi e lo stesso Decaro, che in questo modo evitano lo strappo e blindano l’accordo. L’intesa sarà ufficializzata venerdì alla festa dell’Unità di Bisceglie dalla segretaria del Pd Elly Schlein, che ha ringraziato Emiliano per la scelta: “Ringrazio Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi alle prossime regionali. Continuerà a dare un contributo imprescindibile alla costruzione del futuro della Regione”. Secondo indiscrezioni, oltre alla poltrona in giunta, Emiliano punterebbe anche a un seggio in Parlamento nel 2027.

Il nodo Vendola

Nella trattativa pugliese resta aperto il capitolo Nichi Vendola. Decaro aveva posto il veto alla sua candidatura, ma il muro di Fratoianni e dello stesso ex governatore appare solido. Vendola sarà infatti capolista di Avs alle regionali in Puglia. Il leader dei Verdi Angelo Bonelli ha chiarito: “Se Emiliano non sarà candidato, questo cambierebbe qualcosa anche per Vendola? No, è Avs che fa le sue liste”. Decaro tenterà fino all’ultimo di frenare il ritorno di Vendola, ma per ora lo scontro sembra destinato a chiudersi a favore dell’ex presidente.

Il centrodestra in ritardo

Sul fronte opposto, il centrodestra non ha ancora trovato il candidato per sfidare Decaro. Le quotazioni del forzista Mauro D’Attis sono in calo, mentre salgono quelle del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato: “Se la coalizione dovesse convergere sul mio nome per sfidare il centrosinistra per il dopo Emiliano direi che ci sono”, ha dichiarato all’AdnKronos. Un tavolo nazionale dovrebbe sciogliere i nodi entro venerdì. Intanto, il centrosinistra completa il puzzle delle candidature: in Campania correrà Roberto Fico, in Puglia Decaro, mentre Eugenio Giani, Matteo Ricci e Pasquale Tridico guideranno le sfide rispettivamente in Toscana, Marche e Calabria. La presentazione ufficiale dei candidati è prevista per il 5 settembre alla festa dell’Unità.