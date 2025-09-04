Basciano, raffiche di insulti a Selvaggia Lucarelli durante l’intervista: “Mettitelo tu il braccialetto, Peppa Pig”

Il dj 35enne, accusato di stalking, attacca la procura e Selvaggia Lucarelli: insulti, giustificazioni e accuse durante un’intervista infuocata che scatena nuove polemiche.

Il dettaglio che fa discutere: il braccialetto sparito

Dalle foto circolate sui social non c’è più traccia del braccialetto elettronico alla caviglia di Alessandro Basciano, ex concorrente del Grande Fratello Vip, applicato lo scorso 14 agosto in seguito a un’ordinanza del tribunale. L’ex dj, 35 anni, è accusato di stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni e in un’intervista telefonica con Selvaggia Lucarelli, riportata nella sua newsletter, si è lasciato andare a critiche e insulti. «Il comportamento altalenante è stato reciproco», ha dichiarato, ricordando come la ex sarebbe tornata a vivere con lui per mesi dopo le prime denunce. Un racconto che mescola giustificazioni personali e attacchi diretti, con un dettaglio che ha fatto sobbalzare: la sparizione del braccialetto elettronico, sostituito secondo il dj da un tutore medico.

Lo scontro con Lucarelli e l’attacco alla procura

Il contatto tra Lucarelli e Basciano risale a luglio, mediato dal legale Leonardo D’Erasmo. Al telefono, il 35enne ha spiegato di essersi slogato una caviglia in seguito a una caduta con la moto d’acqua, motivo per cui i medici gli avrebbero imposto un tutore che impediva l’utilizzo del dispositivo elettronico. «C’è un’ordinanza di 10 mesi fa che dichiara che il reato non sussiste», ha ribadito. E ancora: «Non sono stato ritenuto una persona pericolosa e lo dicono le carte». Il dj non ha risparmiato nemmeno la magistratura: «Il braccialetto elettronico è una misura preventiva, lo hanno messo anche alla mia amica che è un’animalista. Perché non tieni conto dell’ordinanza che è uscita 10 mesi fa della procura di Milano, che è una procura di merda?». Frasi che hanno alzato il livello dello scontro, trascinando nella polemica anche la gestione mediatica del suo caso.

Insulti e recriminazioni contro Sophie e Lucarelli

L’intervista ha presto assunto i toni di uno scontro personale. «Sono 10 mesi che mi attacchi, che mi condanni alla gogna», ha gridato Basciano contro Lucarelli, che gli ha ricordato gli insulti già ricevuti da lui e dal padre. La replica è stata sprezzante: «Ma lascia stare mio padre, lascia stare finché si gioca, Peppa Pig». Poi il dj ha rilanciato le accuse: «Questa è diffamazione. Stai strumentalizzando come la mia ex compagna». Non ha risparmiato nemmeno Sophie Codegoni, attaccata sul piano personale e professionale: «Qualcuno te l’ha detto che questa ragazza non se la caga di pezza nessuno? Non vi rendete conto che questa è andata in televisione perché era 8 mesi che non lavorava neanche?». Lo sfogo si è chiuso con la rivendicazione delle perdite economiche: «Per 10 mesi mi hanno massacrato, manco lavoro più, devo dare da mangiare ai miei figli. Tu sai quanto guadagnavo? 25mila, 30mila euro al mese. Mi hanno cancellato tutte le date in Italia».