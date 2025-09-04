Ruota della fortuna, appare una parola che fa ridere tutti, Gerry Scotti: “A Mike queste gaffe piacevano”

Il tabellone mostra una parola imbarazzante al posto di “cascata”. Gerry Scotti sdrammatizza ricordando Mike Bongiorno. Intanto la campionessa Cristiana cede il titolo a Stefano.

Il tabellone e la gaffe che fa ridere il pubblico

Mercoledì 3 settembre, durante la puntata de La Ruota della fortuna, il gioco televisivo ha regalato un momento inaspettato che ha subito fatto sorridere pubblico e concorrenti. Sul tabellone del cruciruota, dedicato al tema dell’acqua, le lettere scoperte hanno formato la scritta “ca_cata” anziché “cascata”, generando una gaffe diventata immediatamente virale. Alla vista della parola equivoca, il conduttore Gerry Scotti ha reagito con prontezza: «A meno che tu non la legga così come si vede, dovresti farcela», ha detto alla campionessa Cristiana, cercando di stemperare la situazione. Poi ha aggiunto: «Queste sono gaffe che a Mike piacevano», ricordando con affetto l’ironia di Mike Bongiorno, storico volto del programma. Intanto, la corsa al titolo di campione ha visto protagonista Stefano, che è riuscito a strappare la vittoria a Cristiana dopo un serrato confronto.

La vittoria di Stefano e la reazione in studio

La campionessa in carica, Cristiana, 22 anni, studentessa originaria di Romano di Lombardia, si è trovata a fronteggiare due giovani sfidanti: Stefano, 20 anni, originario di Taranto e residente a Portogruaro, e Lorenzo, 24 anni, di Empoli, impiegato come commerciale in un’azienda di distribuzione informatica. Manche dopo manche, la tensione è cresciuta fino al verdetto finale: con 12.800 euro, il nuovo campione è risultato Stefano, che ha così messo fine al percorso vincente di Cristiana. Dopo l’episodio del tabellone, lo show ha regalato un altro siparietto quando, per l’emozione, il giovane campione ha seguito Samira Lui verso il tabellone anziché rimanere alla sua postazione. La modella, divertita, ha scherzato: «Ma mi segue, veniva con me». Subito è arrivata la battuta di Scotti: «Io lo capisco, a vent’anni uno vede Samira e… te lo dico subito, il pubblico è d’accordo con te».

Premio finale e viaggio alle Maldive

Prima di giocare con la “ruota delle meraviglie”, Stefano ha raccontato i suoi progetti in caso di una vincita importante: «Avrei dato una parte alla famiglia e usato una somma per gli studi». Il campione ha indovinato due frasi su tre, guadagnando la possibilità di scegliere tra tre buste premio. Nella prima c’erano mille euro, nella terza 5mila, ma lui ha deciso di puntare sulla numero due, rinunciando alla sicurezza del denaro per tentare la fortuna. La scelta si è rivelata azzeccata: la busta conteneva un viaggio alle Maldive. Alla fine, il ventenne pugliese si è portato a casa 12.800 euro più la vacanza, diventando così il nuovo protagonista dello storico quiz condotto da Gerry Scotti.