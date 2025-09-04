Pablo García lascia Instagram: il modello sceglie di diventare prete

Con 650mila follower e una carriera nel mondo della moda, l’influencer spagnolo annuncia l’addio ai social per entrare in seminario e seguire la vocazione religiosa.

Dal successo social alla scelta radicale

Per quattro anni Pablo García, 36 anni, ha costruito la sua popolarità attraverso Instagram, dove alternava scatti di moda e momenti di riflessione spirituale. Con i suoi 650mila follower, il modello spagnolo divideva la vita tra Madrid e Granada, affermandosi come volto emergente tra passerelle e campagne pubblicitarie. Eppure, dietro la patina scintillante dei social, coltivava un legame costante con la fede cattolica, mai nascosto nemmeno agli esordi della sua carriera. La svolta è arrivata con un video pubblicato sul suo profilo, in cui ha annunciato la decisione di abbandonare i social per intraprendere il percorso che lo porterà a diventare sacerdote.

Il legame con la fede e il pellegrinaggio a Roma

La spiritualità ha sempre accompagnato García, che negli anni ha raccontato apertamente il suo rapporto con la chiesa. Dopo la morte di Papa Francesco, si era recato a Roma per pregare davanti alla salma del pontefice e partecipare al Giubileo dei giovani, momenti che avevano colpito profondamente i suoi follower. Nessuno, però, immaginava che potesse arrivare un annuncio tanto radicale. «Vivo una vita comoda, fatta di stabilità, lussi e poche preoccupazioni, ma a cosa mi serve se il mio cuore mi grida di vivere un’altra vita?», ha dichiarato nel filmato che ha segnato l’addio alla carriera di influencer. Un messaggio che ha sorpreso i fan, abituati a vedere in lui un volto del lusso e della mondanità.

L’addio ai social e l’ingresso in seminario

Intervistato negli anni da testate come El País e The Guardian, Pablo García sembrava destinato a consolidare una carriera internazionale. Invece, ha scelto di rinunciare a quel futuro per rispondere alla vocazione religiosa. Ha chiarito che manterrà i suoi profili attivi solo fino alla fine di settembre, in modo da rispettare alcuni impegni professionali già presi con diversi brand. Poi spegnerà ogni attività social per dedicarsi interamente al seminario. «Non so se tornerò», ha concluso, «ma vi chiedo di pregare per me». Una decisione che segna un cambio di rotta radicale per uno dei modelli più seguiti in Spagna, pronto a lasciare alle spalle la ribalta mediatica per abbracciare una vita completamente diversa.