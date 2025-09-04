Corato, mamma alla guida dell’auto schiva un animale e finisce fuori strada, muore bimbo di 5 mesi

Il piccolo è deceduto al Policlinico di Bari dopo un grave incidente avvenuto nella tarda serata. La madre, ferita, è ricoverata all’ospedale di Corato.

La dinamica dell’incidente

Una tragedia ha sconvolto la città di Corato nella tarda serata di mercoledì 3 settembre. Un neonato di appena cinque mesi ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto alla periferia del centro cittadino, in provincia di Bari. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, la madre era alla guida della vettura con a bordo il bambino quando, all’improvviso, un animale sarebbe comparso sulla carreggiata. Per evitarlo, la donna ha sterzato bruscamente e ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato dopo una sbandata. L’impatto è stato devastante e le condizioni del piccolo sono apparse da subito gravissime.

I soccorsi e la corsa disperata in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, allertati da altri automobilisti. I soccorritori hanno trovato il bambino privo di conoscenza e in condizioni estremamente critiche. Dopo le prime manovre d’urgenza sul posto, il piccolo è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Bari, dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvarlo. Purtroppo, nella notte, il cuore del neonato ha smesso di battere a causa delle gravi lesioni riportate. La madre, seppur ferita, è stata trasportata e ricoverata all’ospedale di Corato, nel reparto di Chirurgia. Le sue condizioni non sono considerate gravi, ma la donna rimane sotto stretta osservazione.

Le indagini sulla dinamica

La polizia locale di Corato ha effettuato i rilievi per chiarire con precisione le dinamiche dello schianto. L’ipotesi principale resta quella della manovra improvvisa per evitare l’animale, che avrebbe determinato la perdita di controllo del veicolo. Non risulterebbero, al momento, altri mezzi coinvolti nell’incidente. Gli inquirenti stanno verificando tutti i dettagli, anche attraverso eventuali telecamere di sorveglianza della zona. Intanto, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi tecnici.

Il dolore della città

La notizia della morte del piccolo ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Corato, profondamente colpita da una tragedia che ha spezzato la vita di un neonato e segnato irrimediabilmente quella della madre. In città si respira dolore e incredulità, mentre cresce la solidarietà verso la famiglia. In molti, sui social e tra i conoscenti, hanno espresso vicinanza alla donna, rimasta vittima di un destino crudele in una circostanza imprevista e drammatica. Non sono stati diffusi i nomi dei familiari per tutelare la loro privacy, ma la vicenda ha già suscitato una forte ondata di cordoglio.