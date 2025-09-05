Venditti contestato a Taormina per un comizio politico dal palco “Adesso canta!”

Al Teatro Antico di Taormina il pubblico insorge contro Antonello Venditti: troppi discorsi e pochi brani. Il cantautore replica con ironia e calma.

La serata tra canzoni e polemiche

Una cornice unica come quella del Teatro Antico di Taormina ha accolto il concerto di Antonello Venditti, ma l’atmosfera non è stata idilliaca. Il cantautore romano, 76 anni, tra i protagonisti indiscussi della musica italiana con successi immortali come Notte prima degli esami, Sara e Alta marea, è stato duramente contestato da parte del pubblico.

Gli spettatori si aspettavano una scaletta densa di brani, ma sono rimasti spiazzati dalle lunghe introduzioni del cantautore, fatte di ricordi personali, riflessioni e divagazioni politiche. A un certo punto dalla platea si sono levati cori chiari e inequivocabili: “Basta!”, “Adesso canta!”, segnale di insofferenza verso i troppi monologhi.

Il malcontento del pubblico

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, a far perdere la pazienza a parte dei presenti sarebbero stati soprattutto i riferimenti politici, in particolare i passaggi in cui Venditti ha ricordato le contestazioni degli anni Sessanta e le accuse ai “fascisti” che avrebbero cercato di appropriarsi del suo celebre inno Grazie Roma.

L’artista non si è lasciato intimorire dalle proteste, mantenendo la calma sul palco. La sua abitudine di alternare musica e racconti, che molti fan considerano parte integrante dello spettacolo, in questa occasione non è stata gradita da tutti, trasformando il concerto in un inedito confronto diretto con il pubblico.

La replica del cantautore

Alle contestazioni, Venditti ha risposto senza perdere l’ironia: “Volete che canto e basta? Ebbene lo farò, tranne per i dovuti ringraziamenti”. Una frase accolta da applausi e qualche fischio, che ha segnato il passaggio a una scaletta più serrata.

Il cantautore, fondatore con Francesco De Gregori e Mimmo Locasciulli della cosiddetta “scuola romana”, ha quindi proseguito la serata senza ulteriori incidenti. Resta però l’eco delle polemiche per un concerto che molti fan avrebbero voluto più ricco di note e meno di parole.