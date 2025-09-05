La Ruota della Fortuna vola: Gerry Scotti stacca De Martino negli ascolti

Terza vittoria consecutiva per Gerry Scotti: la Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi con il 24,6% di share contro il 22,6% del game show di Stefano De Martino.

Access prime time, dominio Canale 5

La sfida più attesa della fascia dell’access prime time ha visto ancora una volta prevalere Canale 5. Giovedì 4 settembre, la Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti ha conquistato 4.372.000 spettatori pari al 24,6% di share. Su Rai1, Affari Tuoi, guidato da Stefano De Martino in uno studio rinnovato, si è fermato a 4.222.000 spettatori con il 22,65% di share, nonostante il prolungamento fino alle 21.44.

Per l’ammiraglia Mediaset si tratta della terza vittoria consecutiva, un risultato che ribalta gli equilibri di una fascia tradizionalmente dominata dal gioco dei pacchi e che restituisce a Canale 5 il primato su un terreno considerato strategico per l’intera stagione televisiva.

La sfida della prima serata

In prime time, invece, la serata ha registrato risultati più equilibrati. Rai1 ha proposto la fiction Succede anche nelle migliori famiglie, seguita da 2.504.000 spettatori con il 17,2% di share. Su Canale 5, il concerto di Alessandra Amoroso a Caracalla ha raccolto 1.987.000 spettatori e il 16,5% di share, mantenendo il testa a testa tra le due ammiraglie.

Sulle altre reti, Rai2 con il film Hypnotic ha totalizzato 657.000 spettatori (4,5%), Rai3 con Volontè – L’uomo dei mille volti 332.000 spettatori (2,1%), mentre Rete4 con Zona Bianca ha registrato 588.000 spettatori (4,6%). Italia1 ha fatto meglio con il film Fall, che ha interessato 966.000 spettatori, pari al 6,6% di share.

Un duello destinato a proseguire

La corsa tra Gerry Scotti e Stefano De Martino è ormai il vero duello della nuova stagione televisiva. L’access prime time, tradizionalmente determinante per trainare le scelte del pubblico nella prima serata, si conferma terreno di scontro diretto tra Rai e Mediaset. Dopo tre successi consecutivi della Ruota della Fortuna, la sfida resta apertissima e destinata a proseguire nelle prossime settimane, con due format che continuano a catalizzare l’attenzione del pubblico.