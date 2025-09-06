Sondaggi 2025, Meloni vola al 30,2%, cala la Schlein e Conte è in difficoltà

Secondo l’ultima rilevazione Swg diffusa su La7, tutti i partiti di governo crescono. Perdono terreno Pd e M5S, Ghisleri: “Nel centrosinistra regna incertezza”.

Centrodestra in crescita

«Al termine dell’estate tutti i partiti di maggioranza crescono, tutti quelli dell’opposizione calano». Così Francesco Magnani ha riassunto i dati dell’ultimo sondaggio Swg, mostrati a L’Aria che Tira su La7. Le cifre confermano la tendenza: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% e passa dal 29,9 al 30,2%.

Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein arretra dello 0,4 e scende al 22%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde lo 0,1, fermandosi al 13,3%.

A seguire, Lega e Forza Italia entrambe in lieve crescita: il partito di Matteo Salvini passa dall’8,4 all’8,6%, quello di Antonio Tajani dall’8,1 all’8,2%.

Il commento di Alessandra Ghisleri

In collegamento, la sondaggista Alessandra Ghisleri ha confermato la tendenza: «Anche il mio istituto certifica questi numeri. La popolazione, per pianificare il futuro, ha bisogno di credere in una stabilità, e i partiti di maggioranza oggi la rappresentano».

Sul fronte opposto, Ghisleri ha sottolineato la debolezza del centrosinistra: «Ciò che Schlein racconta non è la stessa visione che raccontano Fratoianni e Bonelli, così come non è la stessa visione che ha Conte. Su queste basi c’è un clima di incertezza che non aiuta a ottenere un fronte compatto».

Uno scenario che pesa sul voto

Il sorpasso del centrodestra conferma dunque la difficoltà delle opposizioni a costruire un’alternativa unitaria. Mentre i partiti di governo registrano piccoli ma costanti incrementi, l’area progressista appare frammentata, con il rischio di arrivare divisa alle prossime sfide elettorali, a partire dalle Regionali 2025.