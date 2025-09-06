L’ex leader comunista, Marco Rizzo, critica la linea politica italiana: “Si teme Mosca ma si tollera l’immigrazione clandestina che porta delinquenza e insicurezza”.
La provocazione di Marco Rizzo
Con una dichiarazione destinata a far discutere, Marco Rizzo ha lanciato un duro attacco alla politica estera e interna dell’Italia.
L’ex segretario del Partito Comunista ha definito illogico considerare la Russia un potenziale nemico, mentre nello stesso tempo il Paese continua a “accettare l’immigrazione clandestina che produce delinquenza ed insicurezza”. Parole nette che toccano due dei temi più caldi del dibattito politico attuale: il conflitto in Ucraina e la gestione dei flussi migratori.
Russia vista come minaccia
Le parole di Rizzo arrivano mentre l’Europa continua a discutere sul ruolo della Russia nello scenario internazionale, spesso dipinta come un pericolo strategico per la sicurezza del continente.
L’ex leader comunista ha però ribaltato la prospettiva, criticando la scelta di indicare Mosca come avversario politico e militare. Una posizione che si discosta dalla linea prevalente delle istituzioni europee, schierate al fianco di Kiev dopo l’invasione russa.
Immigrazione e insicurezza interna
Nello stesso intervento, Rizzo ha puntato il dito contro l’atteggiamento del governo e delle forze politiche sull’immigrazione. Secondo lui, l’Italia si dimostra indulgente verso la presenza di clandestini, “che produce delinquenza ed insicurezza”.
Una presa di posizione che intreccia sicurezza interna e politica internazionale, con un messaggio polemico: se da una parte si alimenta la diffidenza verso la Russia, dall’altra non si interviene con decisione per fermare ciò che l’ex segretario definisce una vera emergenza nazionale.