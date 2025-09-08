la corsa in moto di due fidanzati, Yuri e Michela finisce contro un muro: morti a 18 e 19 anni

Un amore giovane spezzato in un istante: Yuri e Michela, fidanzati e appassionati di moto, hanno perso la vita in un terribile schianto a Follo.

Lo schianto sulla provinciale 15

Domenica 7 settembre, intorno alle 17, la strada provinciale 15 che collega Follo alla Val Durasca si è trasformata in teatro di una tragedia. Yuri Guarnaccia, 18 anni, e Michela Adamo, 19, fidanzati e accomunati dalla passione per le due ruote, erano in sella a una moto quando, per cause ancora da chiarire, hanno perso il controllo del mezzo. L’impatto contro il muro di un’abitazione privata è stato devastante e non ha lasciato scampo ai due ragazzi. I residenti, spaventati dal boato, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. In pochi minuti sono arrivate ambulanze, automediche, volontari della Croce Rossa di Follo e della pubblica assistenza di Vezzano, oltre all’elisoccorso partito da Genova. I sanitari hanno tentato la rianimazione per oltre mezz’ora, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: i giovani sono deceduti sul posto. Indossavano entrambi il casco, ma la violenza dell’impatto è stata tale da annullarne l’efficacia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Spezia, che stanno verificando velocità, condizioni dell’asfalto e dinamica dell’incidente.

Chi erano Yuri e Michela

La notizia ha colpito al cuore La Spezia e l’intera zona limitrofa. Yuri Guarnaccia viveva alla Spezia, era molto conosciuto nel quartiere e amato dai compagni di squadra dell’Unione Sportiva Santerenzina, dove giocava a calcio. Descritto come un ragazzo solare, sempre pronto a dare una mano, era considerato un punto di riferimento dagli amici. Michela Adamo, invece, abitava a Ceparana. Si era diplomata all’indirizzo Turistico e coltivava la passione per la danza presso la scuola Pro Danza di Lerici. Lavorava in un bar, amava viaggiare e dedicava tempo alle sue passioni. Solo pochi giorni prima della tragedia aveva condiviso su TikTok parole che oggi appaiono struggenti: “Voglio sentirmi più leggera, perché quando alzo gli occhi e guardo il cielo non vedo più l’arcobaleno”. La coppia era molto unita, con tanti progetti per il futuro, e la loro morte improvvisa ha gettato nello sconforto amici e familiari.

Il dolore e i ricordi

Sui social network sono comparsi centinaia di messaggi di cordoglio. In tanti hanno ricordato l’allegria di Yuri, il suo sorriso contagioso e la passione per il calcio. L’Unione Santerenzina ha pubblicato un messaggio toccante: “Era uno di noi, sempre disponibile e positivo. La tua scomparsa lascia un vuoto enorme”. Anche per Michela non sono mancati ricordi e parole di affetto: ballerina appassionata, dolce e sensibile, era molto amata tra amici e compagni di scuola. Alcuni conoscenti stanno organizzando una veglia in loro memoria, mentre si attende la data dei funerali, che richiameranno un gran numero di persone. Il dolore, profondo e condiviso, ha superato i confini comunali, segno del vuoto lasciato da due vite giovani spezzate troppo presto.