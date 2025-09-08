È nata in gran segreto la figlia di Alessandra Amoroso: il gossip incendia i social, si chiama Penny

Una rivelazione social scatena i fan: Alessandra Amoroso avrebbe partorito a Roma, ma la cantante e il compagno Valerio Pastore restano in silenzio.

Il presunto lieto evento

Un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano ha acceso l’entusiasmo dei fan: “Alessandra Amoroso ha partorito oggi pomeriggio a Roma”, ha scritto l’esperta di gossip nelle sue storie Instagram. Il riferimento sarebbe a domenica 7 settembre, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della cantante salentina né del compagno Valerio Pastore. I social della vincitrice di Amici restano infatti silenziosi, nonostante negli ultimi mesi la stessa Amoroso avesse condiviso con i suoi follower i momenti della gravidanza, vissuta con grande emozione e attesa.

Il silenzio dei social e l’amore con Valerio

Da marzo, quando la coppia annunciò la gravidanza con uno scatto in bianco e nero accompagnato dalle parole: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!”, i fan non hanno mai smesso di seguire l’evolversi della dolce attesa. In quell’occasione la cantante aveva rivelato anche il nome scelto per la bambina: Penelope Maria, già ribattezzata affettuosamente Penny. Accanto a lei, da oltre tre anni, c’è Valerio Pastore, tecnico del suono e uomo riservatissimo, con cui Alessandra ha detto di aver scoperto “un nuovo modo di amare e di essere amata”. Qualche settimana fa era arrivata anche una proposta di matrimonio, che lascia immaginare un futuro coronato non solo dalla nascita della loro prima figlia, ma anche dalle nozze.

La nuova vita di Alessandra

Prima dell’incontro con Valerio, Alessandra Amoroso aveva vissuto una relazione con il produttore Stefano Settepani, conclusa con non poco dolore. Con Pastore, invece, la cantante sembra aver trovato equilibrio e serenità. La notizia della presunta nascita di Penny, se confermata, rappresenterebbe il primo passo nella costruzione della famiglia che i due hanno sempre desiderato. Intanto i fan attendono un segnale ufficiale dai diretti interessati, mentre l’indiscrezione continua a fare il giro dei social tra entusiasmo, curiosità e messaggi di auguri.