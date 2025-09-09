Israele furioso con Donnarumma: “Insulti per tutta la partita”

Lite sfiorata dopo Israele-Italia: nervosismo di Donnarumma, accuse di insulti dagli avversari e scuse azzurre negli spogliatoi. Atmosfera infuocata fino all’ultimo.

Rissa sfiorata dopo Israele-Italia

Il match tra Israele e Italia, valido per le qualificazioni mondiali, si è concluso con un epilogo incandescente. Al fischio finale i giocatori si sono affrontati a muso duro, dando vita a momenti di tensione che hanno rischiato di trasformarsi in rissa. Tra i protagonisti più agitati c’era Gigio Donnarumma, apparso insolitamente nervoso. La versione diffusa dai calciatori israeliani attribuisce agli azzurri una serie di provocazioni verbali durante l’intero incontro. “Ci hanno insultato per tutta la partita”, avrebbero dichiarato in forma anonima alcuni giocatori al tabloid locale, spiegando così l’esplosione di rabbia al termine del confronto.

Accuse contro Donnarumma e gli azzurri

Secondo i media di Israele, il momento chiave si sarebbe verificato dopo un presunto sfottò di Donnarumma nei confronti degli avversari. Le telecamere hanno ripreso il portiere della Nazionale mentre gesticolava e urlava verso la panchina rivale, trattenuto dai compagni per evitare il peggio. Le indiscrezioni parlano di un alterco diretto con Tai Baribo e Sagiv Yehezkel, indicati come destinatari delle sue provocazioni. L’intervento dei compagni di squadra ha impedito che la situazione degenerasse. A complicare ulteriormente la scena, l’allenatore Gennaro Gattuso è intervenuto per riportare la calma. L’ex centrocampista ha richiamato gli israeliani più agitati e, con gesti inequivocabili, ha invitato tutti a “stare zitti”, compresi gli interpreti a bordo campo. Un tentativo disperato di contenere l’escalation di tensione che stava montando in modo pericoloso.

Le dichiarazioni di Dasa e le scuse finali

Il capitano Eli Dasa ha raccontato la sua versione dell’accaduto ai microfoni: “Chi è stato qui ha visto l’Italia in difficoltà, come se giocasse contro la migliore al mondo. La loro panchina era in delirio e questo dice tutto”. Poi ha aggiunto: “Si è sviluppata una discussione, loro erano molto molto emotivi. Sentivano di non essere dentro la partita, mentre noi meritavamo la vittoria, e hanno provato un po’ a provocarci. Ma fa parte del calcio e siamo andati avanti”. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato infine la delegazione italiana. Secondo quanto riportato da Sport5, alcuni membri dello staff azzurro hanno presentato le proprie scuse negli spogliatoi alla selezione di Israele, ammettendo e cercando di ricomporre le tensioni sorte per il comportamento di alcuni giocatori.