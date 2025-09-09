Meloni, weekend con la figlia diventa un caso: Antonella Clerici dice la sua

Dopo gli attacchi politici per il weekend a New York con Ginevra, la premier riceve il sostegno social di Antonella Clerici e Serena Autieri.

Il caso politico sul viaggio a New York

La decisione della premier Giorgia Meloni di trascorrere un fine settimana a New York con la figlia Ginevra, in occasione del suo compleanno, è diventata rapidamente terreno di scontro politico. Tutto è nato dai dubbi sollevati dal senatore di Italia Viva Enrico Borghi, che ha chiesto chiarimenti sull’eventuale utilizzo di voli di Stato e su presunti incontri istituzionali svolti lontano dai riflettori. Voci e insinuazioni che hanno spinto Palazzo Chigi a diffondere una nota ufficiale, nella quale si chiarisce che la presidente del Consiglio intende intraprendere azioni legali contro chi diffonde notizie infondate o allusive.

La polemica si è alimentata sui social e nei palazzi istituzionali, assumendo contorni sempre più accesi. Il weekend privato della premier si è così trasformato in un caso politico, con il rischio di avere anche ripercussioni giudiziarie.

La replica di Meloni: “Avversari al fondo”

Di fronte all’ondata di critiche, Giorgia Meloni ha scelto di rispondere direttamente attraverso un post sui suoi canali social. «Leggo, con un misto di amarezza e indignazione, l’ennesima polemica costruita ad arte sul nulla. Per due giorni ho scelto di fare ciò che considero il mio ruolo più bello e naturale: essere madre», ha scritto la premier, spiegando di aver viaggiato su voli di linea “come qualunque altra persona”.

Meloni ha definito false le insinuazioni relative a presunti voli di Stato o incontri segreti: «Ci sono menzogne che affronto ogni giorno con determinazione. Ma questa la combatto anche come donna e come madre». E ha aggiunto con durezza: «Se alcuni dei miei avversari politici sono ridotti ad attaccarmi perfino per un fine settimana con mia figlia, significa che hanno davvero toccato il fondo». Un attacco diretto a chi, secondo la premier, strumentalizza scelte di natura privata a fini politici.

Il sostegno di Clerici e Autieri

Le parole della premier hanno raccolto reazioni da parte di due volti noti della televisione italiana. Antonella Clerici, conduttrice di “È sempre mezzogiorno”, ha espresso solidarietà mettendo un “mi piace” al post su Instagram. Un gesto semplice ma eloquente, che ha segnalato la sua vicinanza alla premier non solo come figura pubblica ma anche come madre.

Più esplicito l’intervento di Serena Autieri, attrice e conduttrice, che ha commentato con tre emoji raffiguranti mani che applaudono. Anche lei madre, ha voluto così sottolineare il proprio appoggio alla scelta di Meloni, riconoscendo il valore affettivo del tempo dedicato alla figlia.

Due gesti rapidi e sintetici, ma capaci di trasformarsi in segnali di sostegno pubblico in un momento in cui la premier si trova sotto il fuoco incrociato delle polemiche.