Bari, scie di sangue in via Cognetti: scatta l’allarme sicurezza

Macchie rosse su marciapiedi e asfalto per tre isolati: la denuncia social dell’ex consigliera comunale Irma Melini scatena preoccupazioni e interrogativi tra i cittadini.

La segnalazione di Irma Melini

Una lunga scia di macchie rosse, simili a sangue, è comparsa nella centralissima via Cognetti a Bari, attirando l’attenzione e la paura di residenti e passanti. La prima a segnalare il caso è stata l’ex consigliera comunale Irma Melini, che attraverso la propria pagina Facebook ha pubblicato immagini e un messaggio diretto: «Ben tre isolati e forse più cosparsi di tracce di sangue. Accoltellamento? Qualcuno ha visto o sentito? Ma in che città viviamo? Questa è via Cognetti dal Teatro Petruzzelli, passando dall’Aqp fino a largo Adua».

Il post ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando virale e generando decine di commenti tra chi esprime preoccupazione e chi chiede immediati chiarimenti alle autorità. Le fotografie pubblicate mostrano chiaramente segni scuri e allungati sull’asfalto e sui marciapiedi, estesi per più isolati in pieno centro cittadino.

Paura e domande sulla sicurezza

La segnalazione di Melini non si è limitata alla descrizione delle tracce. L’ex consigliera ha sollevato un tema che da tempo anima il dibattito in città: la percezione di sicurezza. «Abbiamo le telecamere? In questa città si è persa la percezione della sicurezza», ha scritto nel suo messaggio, sottolineando come episodi di questo genere alimentino la sensazione di insicurezza tra i cittadini, soprattutto in una zona frequentata da famiglie, turisti e giovani.

Molti utenti hanno commentato con preoccupazione, chiedendo se si tratti effettivamente di sangue e, in caso affermativo, quale sia stata la dinamica all’origine delle tracce. L’ipotesi di un’aggressione o di un accoltellamento è stata ventilata da diversi cittadini, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali. La mancanza di comunicazioni chiare ha contribuito a rendere la vicenda ancora più inquietante.

Il cuore di Bari sotto i riflettori

Le macchie sono state notate lungo un tratto che collega alcuni dei luoghi più riconoscibili di Bari: dal Teatro Petruzzelli alla sede dell’Acquedotto Pugliese, fino a largo Adua, a pochi metri dal lungomare. Un’area che nelle ore serali è molto frequentata e che rappresenta una vetrina importante per la città.

Il clamore suscitato dalle foto di Melini ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana e sull’efficacia dei sistemi di videosorveglianza. Molti si chiedono se le telecamere presenti nella zona abbiano ripreso quanto accaduto e se possano aiutare a chiarire la provenienza di quelle tracce.

Al momento, le immagini social restano l’unico elemento concreto che ha alimentato l’allarme, mentre si resta in attesa di capire se si sia trattato di un episodio di violenza o di un evento diverso ma comunque insolito per il cuore del capoluogo pugliese.