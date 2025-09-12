Latina, auto travolge bimbo di 4 anni sulla pista ciclabile, pedalava accanto al papà

Momenti di paura a Latina: un bambino di quattro anni è stato investito mentre era in bici con il padre, trasportato d’urgenza al Bambino Gesù.

L’incidente sulla rotonda di viale Pennacchi

Paura nel tardo pomeriggio di giovedì 11 settembre a Latina, dove un bambino di quattro anni è stato investito da un’auto mentre percorreva in bicicletta la pista ciclabile insieme al padre. L’incidente è avvenuto intorno alle 19, in corrispondenza della rotonda tra viale Antonio Pennacchi e la strada litoranea provinciale 50, a pochi chilometri dalla zona di Capo Portiere. Secondo le prime ricostruzioni, padre e figlio stavano attraversando l’area ciclopedonale quando una Lancia Ypsilon, guidata da un ragazzo di 23 anni, ha centrato in pieno il piccolo. Anche il padre, che si trovava al suo fianco, è stato sbalzato dalla bicicletta, riportando solo lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori sanitari del 118 e due pattuglie della polizia locale. Le condizioni del bambino, che ha perso conoscenza subito dopo l’impatto, hanno richiesto l’attivazione dell’eliambulanza. L’elicottero è atterrato in un campo poco distante dalla rotonda e ha trasferito il piccolo all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è stato ricoverato con traumi e contusioni, fortunatamente non giudicati gravi.

Il soccorso immediato e lo shock dei presenti

L’automobilista alla guida della Lancia, un giovane di 23 anni residente in zona, si è fermato subito dopo l’incidente e ha prestato i primi soccorsi. Visibilmente scosso, ha collaborato con le forze dell’ordine, fornendo la sua versione dei fatti e sottoponendosi ai controlli di routine. La polizia locale ha raccolto anche la testimonianza del padre del bambino, rimasto cosciente ma in evidente stato di shock.

Secondo le prime verifiche, l’impatto è avvenuto proprio in prossimità dell’attraversamento ciclopedonale. Resta ora da chiarire se a causare l’incidente sia stata una distrazione, un errore di valutazione della velocità o una mancata precedenza.

Il padre del piccolo è stato medicato sul posto dai sanitari, riportando solo escoriazioni e lievi contusioni. Nonostante le condizioni non gravi, è rimasto profondamente scosso per l’accaduto e ha seguito con apprensione le fasi del trasferimento del figlio verso la Capitale.

Le indagini e la paura in città

La polizia locale di Latina sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Verranno analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e ascoltati eventuali testimoni per chiarire le responsabilità. La notizia si è diffusa rapidamente in città, destando preoccupazione tra i residenti, soprattutto perché l’episodio è avvenuto su una pista ciclabile, luogo considerato sicuro per famiglie e bambini.

Il piccolo, ricoverato al Bambino Gesù, non sarebbe in pericolo di vita, ma resta sotto stretta osservazione dei medici. L’incidente ha riportato l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di maggiori controlli in corrispondenza degli attraversamenti ciclopedonali, spesso teatro di situazioni di rischio soprattutto per i più piccoli.