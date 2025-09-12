Trump annuncia: «Arrestato il killer di Charlie Kirk, lo hanno segnalato i parenti»

Il presidente Usa conferma l’arresto del sospettato per l’omicidio di Charlie Kirk: sarebbe stato segnalato alla polizia dai suoi stessi familiari.

L’annuncio del presidente e i dettagli sull’arresto

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’arresto del presunto assassino di Charlie Kirk, l’attivista e influencer conservatore ucciso il 10 settembre nello Utah. Lo ha dichiarato durante un’intervista all’emittente Fox News, sottolineando come l’uomo si trovi ora in custodia delle autorità. «Credo, con un alto grado di certezza, che ce l’abbiamo. L’uomo è in custodia», ha affermato.

Secondo quanto riferito dal capo della Casa Bianca, a facilitare la cattura sarebbe stato un gesto inatteso: «Il sospettato è stato segnalato alla polizia dai suoi familiari, da qualcuno molto vicino a lui». Trump ha poi ringraziato pubblicamente le forze dell’ordine per l’efficace lavoro svolto: «Tutti hanno fatto un ottimo lavoro: la polizia locale e il governo». Nel corso della stessa intervista, il presidente ha aggiunto di sperare che il presunto killer possa ricevere la pena di morte in caso di condanna.

Le indagini e il ruolo dell’FBI

L’omicidio di Charlie Kirk, fondatore e volto di spicco dell’organizzazione conservatrice Turning Point USA, aveva sconvolto l’opinione pubblica americana e provocato immediate reazioni politiche. L’FBI aveva diffuso nei giorni scorsi diverse immagini del sospettato, invitando i cittadini a fornire segnalazioni utili. Le foto, pubblicate anche sui canali social ufficiali, mostravano l’uomo ricercato poco dopo l’agguato.

L’arresto rappresenta un punto di svolta nelle indagini, che hanno visto la collaborazione tra autorità federali e polizia locale dello Utah. Le informazioni fornite dai familiari del sospettato avrebbero consentito di rintracciarlo e di procedere al fermo in tempi rapidi. Restano tuttavia da chiarire il movente e le circostanze precise che hanno portato all’uccisione dell’attivista.

Un caso che scuote la politica americana

La morte di Charlie Kirk, avvenuta durante una manifestazione nello Utah, ha acuito lo scontro politico negli Stati Uniti. Poche ore dopo il delitto, lo stesso Trump aveva puntato il dito contro la sinistra radicale, accusata di alimentare un clima di odio. Parole che avevano provocato la replica della deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, la quale aveva definito «irresponsabile» il presidente e rilanciato la necessità di una legge federale sul possesso di armi.

L’arresto del sospettato potrebbe ora spostare l’attenzione sugli sviluppi giudiziari, ma resta alta la tensione politica. L’omicidio ha infatti riportato al centro del dibattito la questione della sicurezza pubblica e della violenza armata negli Stati Uniti, con posizioni contrapposte tra repubblicani e democratici.