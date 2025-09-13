Sondaggi 2025, FdI sempre più forte: Pd e M5S arrancano, recupera la Lega, stabile FI

Sondaggi: Fratelli d’Italia consolida il primato, mentre Pd e Cinque Stelle restano indietro. Crescono Verdi-Sinistra e Azione, in calo Italia Viva e +Europa.

Sondaggi, Fratelli d’Italia domina, centrosinistra in difficoltà

La prima Supermedia dopo la pausa estiva conferma i rapporti di forza consolidati: Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano con il 29,5% (+0,3), seguito dal Partito Democratico al 21,8% (+0,1) e dal Movimento Cinque Stelle al 13,3% (-0,2). Stabile la Forza Italia di Antonio Tajani all’8,7%, mentre la Lega di Matteo Salvini recupera leggermente, attestandosi all’8,5% (+0,1). Un quadro che mostra come il centrodestra continui a godere di una posizione di netto vantaggio rispetto agli avversari.

Le sorprese di Verdi-Sinistra e Azione

Le vere novità arrivano nell’area del centrosinistra e del centro. Alleanza Verdi e Sinistra cresce in modo significativo, raggiungendo il 6,9% (+0,6), un risultato che la riporta vicina alla soglia simbolica del 7%. Ancora più sorprendente l’avanzata di Azione di Carlo Calenda, che sale al 3,8% (+0,8), guadagnando terreno a scapito soprattutto di Italia Viva di Matteo Renzi, in calo al 2,1% (-0,2), e di +Europa, che scende all’1,7% (-0,4). Stabile invece Noi Moderati con l’1%.

Il quadro delle coalizioni

Guardando alle coalizioni, la Supermedia certifica la solidità del centrodestra, che si attesta al 47,7% (+0,4). Il centrosinistra si ferma al 30,4% (+0,4), mentre il Movimento Cinque Stelle, che corre da solo, resta al 13,3% (-0,2). Il cosiddetto Terzo Polo si posiziona al 5,8% (+0,5). Un dato che conferma lo squilibrio tra i due blocchi principali e rende ancora più complesso per l’opposizione costruire un’alternativa credibile in vista delle prossime sfide elettorali.