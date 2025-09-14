Schianto tra un fuoristrada e una moto, morto sul colpo il pugliese Antonio Valentino, aveva solo 24 anni

Il giovane centauro di Margherita di Savoia è deceduto nello scontro con un fuoristrada. La città piange una vita spezzata troppo presto.

La tragedia lungo la statale del Potentino

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a Antonio Valentino, 24 anni, originario di Margherita di Savoia. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un fuoristrada sulla statale che collega Rapolla a Lavello, nel cuore della provincia di Potenza. L’impatto è stato violentissimo: per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, mentre l’automobilista è rimasto ferito in modo lieve. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dolore a Margherita di Savoia

La notizia della morte di Antonio Valentino ha scosso profondamente Margherita di Savoia, città di cui era originario. Un ragazzo di soli 24 anni, descritto da chi lo conosceva come solare e benvoluto da tutti, la cui vita è stata spezzata in pochi attimi. La comunità locale si è stretta attorno alla famiglia, travolta da un dolore indescrivibile. Il sindaco Bernardo Lodispoto e l’amministrazione comunale hanno voluto esprimere pubblicamente il cordoglio: «Un dolore straziante che colpisce tutta la comunità», ha dichiarato il primo cittadino.

Indagini in corso sulla dinamica

I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul tratto stradale teatro dello schianto per accertare la dinamica e le responsabilità. Restano da chiarire le cause che hanno portato il fuoristrada e la moto a entrare in collisione in un tratto spesso trafficato. La salma del giovane è stata trasferita per gli accertamenti previsti, mentre l’automobilista coinvolto è stato medicato e ascoltato dalle autorità. A Margherita di Savoia, intanto, il dolore per la perdita di Antonio resta profondo, con tanti messaggi di vicinanza che stanno arrivando alla famiglia in queste ore.