Il Conte Robert Filo della Torre denunciato: lancia per strada la sua cagnolina ai Parioli, “Lei non sa chi sono io”

Un Jack Russell gettato fuori dalla casa di Roma: la denuncia, il sequestro e l’affidamento al carabiniere che l’ha salvata.

Il lancio e la chiamata che ha salvato il cane

La mattina del 18 agosto, in via Nemorense nel quartiere Parioli di Roma, una donna ha assistito a una scena scioccante: ha visto Robert Filo della Torre di Santa Susanna prendere una cagnolina e lanciarla per strada davanti al portone del palazzo. La testimone si è subito avvicinata all’animale impaurito e ha letto la targhetta identificativa, chiamando il numero sul collare. Alla risposta è risultato essere proprio l’uomo denunciato, che è poi sceso dall’appartamento e ha affrontato la donna con parole e gesti violenti; alcuni passanti sono intervenuti e nella colluttazione il 36enne è anche caduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Parioli e un’ambulanza per verificare le condizioni di salute del conte.

La scoperta nell’abitazione: gabbia, vetri e bottiglie

Entrati nell’appartamento, i militari hanno trovato la cagnolina — una femmina di Jack Russell Terrier, di circa due anni — tenuta in condizioni definibili dall’autorità giudiziaria come pessime. La cuccia consisteva in una gabbia circondata da bottiglie di alcolici vuote e schegge di vetro; l’animale era registrato ma risultava senza nome, affidato a Filo della Torre da un’amica circa un anno prima. Per queste ragioni la procura ha iscritto nel registro degli indagati il conte con le ipotesi di reato di abbandono, maltrattamenti e crudeltà verso gli animali. La proprietaria segnalata dai carabinieri ha provato senza successo a riavere la cagnolina, che nel frattempo è stata sottoposta a sequestro giudiziario.

L’affidamento al carabiniere e il profilo dell’indagato

Non essendo stato disposto il ritorno del cane alla titolare, l’animale è rimasto in affidamento a uno dei carabinieri intervenuti, che si è fatto carico delle prime cure e delle condizioni psicofisiche del Jack Russell. Robert Filo della Torre è un 36enne noto per alcune apparizioni televisive su reti Mediaset e per precedenti vicende giudiziarie: in anni recenti è stato denunciato per minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e danneggiamento, oltre ad essere stato coinvolto in procedimenti per insolvenza fraudolenta. In passato alcuni membri della famiglia a cui si richiama hanno preso le distanze da lui. Ora la vicenda è al vaglio dell’autorità giudiziaria di Roma, che dovrà accertare i fatti e valutare eventuali misure a tutela dell’animale sequestrato.