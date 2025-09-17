“E’ sempre cartabianca”, Scontro tra Iacchetti e Mizrahi: insulti e minacce, “Ti prendo a pugni”

Iacchetti in rotta con Mizrahi: insulti e minacce in tv

Enzo Iacchetti accusa Israele di genocidio; scontro durissimo con Eyal Mizrahi a Cartabianca, minacce, insulti e tensione in diretta televisiva oggi in prima serata nazionale.

L’attacco in studio e la risposta che ha acceso lo scontro

Questa settimana, nello spazio dedicato alla tragedia nella Striscia di Gaza del programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4, si è consumato un confronto esplosivo tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. L’attore e conduttore di Striscia la notizia è intervenuto denunciando quello che, ha detto, una commissione internazionale e numerosi rapporti hanno definito un genocidio. Di fronte all’accusa netta e alla denuncia delle migliaia di vittime civili a Gaza, Mizrahi ha contestato i numeri e la definizione, accusando Iacchetti di parlare “senza cognizione di causa” e arrivando ad apostrofarlo come “fascista”. La reazione dell’attore è stata immediata e carica d’indignazione, fino a minacciare di abbandonare la trasmissione se le contestazioni fossero proseguite.

La schermaglia verbale e l’escalation in diretta

Il confronto è rapidamente degenerato in insulti reciproci e tensione palpabile in studio. Davanti ai dati citati dalla conduttrice, Mizrahi ha continuato a mettere in dubbio le cifre e la portata delle accuse rivolte a Israele, scatenando la reazione accesa di Iacchetti. In un momento di forte nervosismo, l’attore ha pronunciato la frase testuale: “Str***, ti prendo a pugni”, replica diretta a una provocazione e al termine di un battibecco in cui gli animi si sono surriscaldati. La puntata è proseguita tra interventi di altri ospiti e la difficoltà della conduttrice a ristabilire toni equilibrati, mentre il pubblico collegato assisteva a uno scontro che ha superato il confine del dibattito televisivo e si è trasformato in uno scontro personale.

Contesto, reazioni e il coraggio di esporsi

Il faccia a faccia arriva in un momento particolarmente sensibile per il dibattito pubblico: pochi giorni prima era scoppiata la polemica sull’opportunità di affrontare il tema di Gaza al Festival del Cinema di Venezia, e molte personalità del mondo dello spettacolo hanno scelto la prudenza. L’atteggiamento di Enzo Iacchetti, che ha deciso di usare la ribalta televisiva per schierarsi in difesa dei civili e delle vittime, è stato letto da alcuni osservatori come un gesto di responsabilità civile; per altri, l’escalation verbale ha sollevato dubbi sul modo e sui toni scelti per affrontare questioni di tale gravità. La puntata di Cartabianca ha dunque riacceso il dibattito non solo sulla tragedia umanitaria in corso nella Striscia, ma anche sul limite tra testimonianza emotiva e confronto documentato, mettendo in luce quanto siano fragili i confini tra informazione, opinione e scontro personale in diretta televisiva.