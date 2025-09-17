Bimba di 8 mesi si spegne sul seggiolino: dramma durante il rientro dalle vacanze

La piccola, affetta da una rara malattia genetica, si è spenta improvvisamente sull’auto dei genitori lungo la statale 131, diretti al porto di Porto Torres.

Il malore improvviso durante il viaggio

Una tragedia ha colpito una giovane coppia di Torino in vacanza in Sardegna con la figlia di soli otto mesi. La bimba, affetta da una rara patologia genetica, stava tornando a casa insieme ai genitori per sottoporsi a controlli medici più approfonditi. La famiglia aveva deciso di anticipare il rientro, preoccupata dal peggioramento delle condizioni di salute della piccola. Durante il viaggio in auto verso il porto di Porto Torres, all’altezza di Macomer lungo la statale 131, i genitori si sono accorti che la figlia, assicurata al seggiolino sul sedile posteriore, non respirava più.

I soccorsi e il dramma della famiglia

La coppia ha fermato immediatamente l’auto in una piazzola di sosta e ha tentato di soccorrere la neonata, mentre allertava il 118. Sul posto sono arrivati un’ambulanza e l’elisoccorso, insieme agli agenti del commissariato di Macomer. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimare la piccola, ma ogni tentativo è stato vano: non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una scena straziante che ha lasciato senza parole anche i soccorritori, costretti a comunicare ai genitori la morte della loro unica figlia.

Autopsia e attesa per la sepoltura

Sul corpo della neonata è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso e ricostruire gli ultimi momenti prima della tragedia. La salma è stata trasferita all’ospedale, dove resterà in attesa dell’esame disposto dall’autorità giudiziaria. I familiari della piccola, sconvolti dall’accaduto, resteranno in Sardegna fino a quando non potranno riportarla a Torino per darle una degna sepoltura. La giovane coppia, partita per una vacanza che sperava potesse regalare momenti di serenità, si è ritrovata invece ad affrontare il dolore più grande: la perdita improvvisa della propria bambina.