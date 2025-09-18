Sondaggi 2025, boom FdI, Pd in caduta libera, cresce M5s, scende FI, stabile Lega

L’ultimo sondaggio Ghisleri fotografa il calo del Pd e del centrodestra. Fratelli d’Italia resta primo partito, Movimento 5 Stelle in lieve crescita dopo l’estate.

Fratelli d’Italia regge, crolla il Pd

Il sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta misura l’andamento dei partiti tra il 9 giugno e settembre. Fratelli d’Italia perde lo 0,6% rispetto a tre mesi fa ma resta saldo sopra la soglia psicologica del 30%, al 30,1%. La flessione più pesante è invece quella del Partito democratico, che cede l’1,3% e scende al 21,9%. Un arretramento che preoccupa la segretaria Elly Schlein e che potrebbe condizionare la campagna d’autunno, quando sei Regioni andranno al voto. I dem restano comunque il secondo partito, ma la distanza dal partito di Giorgia Meloni appare difficile da colmare a breve.

Movimento 5 Stelle e alleati in crescita

Nei mesi estivi il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,3%, raggiungendo il 12,4%. Un incremento contenuto ma utile a consolidare la terza posizione. In crescita anche Alleanza Verdi e Sinistra, che sale al 6,3% (+0,3%), mentre Azione tocca il 3,1% (+0,1%). Italia Viva rimane stabile al 2,7%. Tra i partiti minori, +Europa arretra al 2% (-0,3%) e Noi Moderati scivola all’1% (-0,1%). Nel complesso, il centrosinistra nel suo formato classico si attesta al 30,2%, in calo dell’1,3%, ma un ipotetico campo largo comprensivo di tutte le forze progressiste arriverebbe al 48,4%, pur perdendo lo 0,9% rispetto a giugno.

Centrodestra in affanno

Il calo non risparmia gli alleati di Meloni. Forza Italia scende all’8,5% (-0,5%) e la Lega si ferma all’8,4% (-0,4%), tornando di fatto appaiati. In totale, la coalizione di centrodestra si attesta al 48% (-1,4%), arretrando più del centrosinistra. In questo scenario, il “campo largo” progressista, pur indebolito, si avvicina numericamente al blocco di governo, confermando un equilibrio destinato a rendere decisive le prossime sfide elettorali regionali e amministrative.