Jesolo, 15enne colpito al volto in gara di kickboxing, intubato è gravissimo

Grave incidente ai Campionati Europei Giovanili di kickboxing: un atleta ceco di 15 anni ha subito un trauma cranico dopo un colpo al volto durante un incontro.

L’incidente sul ring

Attimi di paura al Palazzo del Turismo di Jesolo, dove si stanno disputando i Campionati Europei Giovanili di kickboxing. Durante un incontro della categoria cadetti, un atleta quindicenne della Repubblica Ceca, identificato con le iniziali V.K., ha riportato un grave trauma cranico dopo una serie di colpi al volto. Il momento più drammatico si è verificato quando il giovane, già a terra, ha subito una violenta ginocchiata che lo ha messo in seria difficoltà. L’arbitro ha immediatamente interrotto il combattimento e richiesto l’intervento del personale medico presente a bordo ring.

Il ragazzo, che secondo le prime informazioni non avrebbe perso conoscenza, è stato soccorso e stabilizzato dai sanitari. Successivamente è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Jesolo, accompagnato da un familiare che lo seguiva durante la competizione.

Il trasferimento d’urgenza a Mestre

In ospedale il giovane è stato sottoposto a una serie di esami diagnostici. I medici hanno escluso fratture ossee e lesioni cerebrali evidenti, ma le condizioni cliniche hanno destato forte preoccupazione. Per precauzione, i sanitari hanno deciso di intubarlo e predisporne il trasferimento in una struttura più attrezzata. Nel pomeriggio, un elicottero decollato dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso lo ha condotto all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove è stato ricoverato in rianimazione. La prognosi resta riservata e i medici monitorano costantemente la situazione, valutando anche l’ipotesi di un edema cerebrale con possibili conseguenze neurologiche.

Gli organizzatori dell’evento hanno espresso vicinanza alla famiglia del giovane atleta e si sono messi in contatto con la direzione sanitaria per ricevere aggiornamenti costanti. Nonostante l’episodio, il programma della manifestazione non ha subito interruzioni e le gare sono proseguite regolarmente.

Un evento di rilievo internazionale

Il torneo di Jesolo rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale delle arti marziali. Alla manifestazione partecipano oltre 2.200 atleti provenienti da tutta Europa, accompagnati da circa 4.000 tra allenatori, tecnici e familiari. L’organizzazione è curata da Wako Europe, in collaborazione con Wako e con Federkombat, la federazione italiana riconosciuta dal Coni dal 2004, impegnata nella promozione di discipline come kickboxing, muay thai, savate, shoot boxe e sambo.

Jesolo negli ultimi anni è diventata una delle sedi di riferimento per eventi di questa portata, ospitando competizioni europee e mondiali. Tuttavia, l’incidente accaduto al giovane atleta ha inevitabilmente oscurato il clima di festa e competizione che caratterizza il torneo. Resta ora l’attesa per gli aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del quindicenne, con la speranza che riesca a superare senza gravi conseguenze questo drammatico episodio.