Mourinho di nuovo protagonista: guiderà il Benfica in Champions

Dopo l’esonero di Bruno Lage, il Benfica punta su José Mourinho: lo Special One torna a Lisbona e ritroverà il Napoli a dicembre.

Il tracollo col Qarabag e l’addio a Bruno Lage

La prima giornata della fase a gironi di Champions League ha regalato un colpo di scena che scuote l’Europa calcistica. Il Benfica, avanti 2-0 contro il Qarabag, è crollato clamorosamente subendo tre reti e perdendo 3-2 davanti al proprio pubblico. Una disfatta che è costata carissima a Bruno Lage, esonerato immediatamente dopo la partita dal presidente Rui Costa, che in conferenza stampa ha ringraziato il tecnico per l’impegno, ma ha sottolineato la necessità di un cambiamento immediato. «Oggi non è stato nominato nessun allenatore – ha dichiarato – ma sabato contro l’Aves avremo già un tecnico in panchina».

Il crollo inatteso contro gli azeri ha scatenato la contestazione dei tifosi e aperto la strada a un ritorno clamoroso: quello di José Mourinho, appena liberatosi dal Fenerbahce, dove era stato esonerato a fine agosto proprio dopo la sconfitta nei playoff di Champions contro il Benfica.

Il ritorno dello Special One a Lisbona

Secondo il quotidiano portoghese A Bola, l’accordo tra Mourinho e il Benfica è ormai a un passo. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore, riportando così lo Special One a Lisbona dopo 25 anni. Nel 2000, infatti, il tecnico di Setúbal aveva guidato brevemente la squadra, dimettendosi dopo appena nove partite di campionato a seguito di un cambio di presidenza. Da lì iniziò la parabola che lo avrebbe portato al Porto, dove nel 2004 scrisse una delle pagine più celebri della sua carriera conquistando la Champions League.

Ora, a 62 anni, Mourinho si prepara a un nuovo capitolo in patria, in un club che conosce bene e che lo riporta al centro della scena europea. La scelta del Benfica rappresenta un segnale forte: dopo la figuraccia col Qarabag, le Aquile puntano su un allenatore di carisma internazionale, capace di gestire la pressione e restituire ambizioni al progetto.

Il confronto con il Napoli

L’arrivo di Mourinho a Lisbona ha subito acceso i riflettori sul calendario europeo. Nella sesta giornata della fase a gironi di Champions, in programma il 10 dicembre allo stadio Da Luz, il Benfica affronterà il Napoli, campione d’Italia in carica. Una sfida che assume contorni particolari: il tecnico portoghese ritroverà il calcio italiano dopo l’esperienza con l’Inter e la recente parentesi alla Roma, confrontandosi con una delle squadre più in forma del panorama europeo. Un incrocio che promette scintille, con i tifosi già divisi tra entusiasmo e timori per il ritorno dello Special One.

Per Mourinho sarà l’occasione di rimettersi subito in gioco contro un avversario di primo livello, mentre per il Benfica il banco di prova ideale per capire se il cambio in panchina potrà davvero rilanciare le ambizioni continentali.