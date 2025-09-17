Bianca Atzei e Stefano Corti è finita, lui fotografato con un’altra, lei: “Pubblicate pure, non mi interessa”

La cantante ha ammesso la crisi dopo la pubblicazione di foto che mostrano Stefano Corti a cena con un’altra donna in atteggiamenti molto intimi.

Dai rumor alle prime conferme

Da settimane circolavano indiscrezioni su una crisi tra Bianca Atzei e Stefano Corti, ma la coppia aveva preferito mantenere il silenzio senza confermare né smentire. I primi segnali erano emersi già a fine agosto, quando si era diffusa la voce di una lite in pubblico avvenuta sulle spiagge del Tanka Village. Successivamente, l’inviato de Le Iene era tornato sui social denunciando di aver ricevuto gravi minacce, rivolte a lui, ai suoi figli e alla compagna, da parte di un numero anonimo. Tre giorni dopo quel video, tuttavia, il giornalista Gabriele Parpiglia aveva alimentato nuovi sospetti raccontando che Corti era stato visto a cena con un’altra donna, in un clima che non lasciava dubbi sull’intimità del momento.

Le foto di Parpiglia e la reazione di Bianca Atzei

Le voci hanno trovato conferma quando, il 14 settembre, Parpiglia ha pubblicato nella sua newsletter Chicchi di Gossip alcuni scatti esclusivi che ritraevano Stefano Corti in compagnia di una donna all’Osteria Billis di Tortona. Secondo la ricostruzione, i due apparivano molto vicini, con atteggiamenti affettuosi che andavano oltre una semplice cena tra amici. Prima della pubblicazione delle foto, il giornalista ha contattato direttamente Bianca Atzei per avvisarla. La cantante, inizialmente incredula, ha reagito con poche parole che non hanno lasciato spazio a interpretazioni: «Ma davvero erano a cena insieme? Pubblicatele pure, non mi interessa, per me non è un momento facile».

Questa dichiarazione, pur priva di dettagli ulteriori, ha rappresentato la prima ammissione della fine della relazione. Una conferma amara, arrivata dopo settimane di silenzi e pettegolezzi che avevano già incrinato l’immagine della coppia.

Una rottura definitiva

Secondo le indiscrezioni, la donna comparsa accanto a Corti non sarebbe affatto una sconosciuta: avrebbe infatti già collaborato con lui in passato, apparendo in un servizio televisivo de Le Iene. Questo dettaglio alimenta ulteriormente il gossip e lascia intendere che la frequentazione non sia nata per caso. Per il momento, né Corti né la nuova protagonista degli scatti hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

La vicenda segna così la fine di una storia d’amore che aveva appassionato i fan. La cantante, che negli ultimi anni aveva trovato equilibrio accanto all’inviato televisivo, si è trovata a dover affrontare un momento delicato, preferendo non aggiungere altri commenti se non l’ammissione del dolore per la situazione. La coppia, amatissima dal pubblico, sembra quindi aver definitivamente chiuso il proprio percorso insieme, lasciando spazio a nuovi capitoli personali e, forse, a ulteriori sviluppi di cronaca rosa.