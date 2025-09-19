Milano, Stefano De Martino scippato: via il Patek Philippe da 40mila euro

Due uomini in scooter hanno colpito in zona Bocconi: con il trucco dello specchietto hanno sfilato l’orologio dal polso di Stefano De Martino e sono fuggiti.

Il furto in pieno giorno

Paura per Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi ed ex ballerino, che nel pomeriggio di giovedì 18 settembre è stato vittima di un furto in pieno centro a Milano. Il 34enne si trovava alla guida della sua Mercedes in zona Bocconi quando è stato affiancato da due uomini in scooter. I malviventi hanno messo in atto il cosiddetto “trucco dello specchietto”: dopo aver colpito lo specchietto retrovisore dell’auto, hanno atteso che De Martino abbassasse il finestrino per sistemarlo, riuscendo così a sfilargli con destrezza l’orologio dal polso.

Il bottino e la fuga dei ladri

Il prezioso sottratto è un Patek Philippe del valore stimato di circa 40mila euro. L’azione è durata pochi istanti: mentre De Martino cercava di reagire, i due rapinatori si sono dati alla fuga tra il traffico, facendo rapidamente perdere le loro tracce. Il conduttore, ancora sotto shock, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e denunciato l’accaduto. La polizia sta ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, per provare a ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

Indagini in corso a Milano

Gli investigatori ipotizzano che il furto sia stato pianificato e che i ladri sapessero già del prezioso orologio. Episodi simili sono sempre più frequenti nel capoluogo lombardo, dove rapinatori su scooter prendono di mira personaggi noti e professionisti facoltosi, spesso colti di sorpresa nel traffico. Intanto, da parte di De Martino non sono arrivate dichiarazioni pubbliche: l’artista si è limitato a collaborare con la polizia per fornire tutti i dettagli utili alle indagini.