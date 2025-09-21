Gentiloni umilia Schlein e Conte: “Opposizioni senza credibilità, così Meloni governerà dieci anni”

L’ex premier Paolo Gentiloni a Faenza stronca Pd e M5S: “Non sono pronti a governare, il più grande errore è dare per scontata l’alternanza”.

La stoccata di Gentiloni alle opposizioni

Una frase pronunciata quasi di getto è bastata a Paolo Gentiloni per mettere in difficoltà l’intero fronte progressista. Ospite a Faenza di Talk, l’ex commissario europeo all’Economia ed ex premier ha risposto a una domanda sulla possibile ascesa di Elly Schlein a Palazzo Chigi. Il suo giudizio è stato netto: “Le opposizioni hanno da fare moltissimi passi in avanti per guadagnare la credibilità necessaria a diventare un’alternativa”. Una bordata che colpisce in pieno la segretaria dem e Giuseppe Conte, accusati di non avere ancora la forza per competere davvero con Giorgia Meloni.

Il rischio di un governo Meloni a lungo termine

Secondo Gentiloni, l’errore più grave che potrebbe commettere il centrosinistra è dare per scontata l’alternanza al governo. “Se non hai credibilità, il rischio è che nonostante le divisioni, gli errori e le debolezze, l’attuale governo duri a lungo”, ha spiegato. Poi l’avvertimento: “Non posso pensare a cosa succederebbe se questo governo restasse in carica dieci anni. Non parlo di dittatura o di ritorno del fez, ma di un’occupazione progressiva degli spazi di potere che sarebbe deleteria per il Paese”. Un monito che suona come un campanello d’allarme per tutto il fronte progressista, ancora incapace di proporsi come alternativa credibile.

L’ammissione: “Non siamo pronti a governare”

Il giudizio di Gentiloni si chiude con una constatazione amara ma realistica: “Non siamo ancora pronti come opposizioni per essere una vera alternativa di governo”. Parole pesanti, che rischiano di aprire nuove fratture interne al Pd e di alimentare i dubbi sulla leadership di Schlein. Ma anche un avvertimento rivolto al Movimento 5 Stelle, ancora indeciso tra radicalismo e ricerca di alleanze. Per Gentiloni, senza un cambio di passo immediato, la prospettiva è chiara: Meloni potrebbe consolidare il suo potere per un decennio.