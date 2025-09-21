Rissa in Tv, Cruciani attacca: “Iacchetti democratico? Ma vuole menare la gente”

Scontro furibondo a È sempre Cartabianca: Enzo Iacchetti litiga con Eyal Mizrahi sugli scontri in Medio Oriente. Pieraccioni lo abbraccia, Cruciani lo stronca.

La rissa verbale in diretta da Bianca Berlinguer

Momenti di caos a È sempre Cartabianca. Protagonista il conduttore di Striscia la notizia, Enzo Iacchetti, che si è scontrato duramente con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Dopo una serie di battute velenose, Iacchetti ha perso la calma fino a rivolgere insulti pesanti e a minacciare l’interlocutore di “prenderlo a pugni”. Una scena che ha lasciato spiazzata anche Bianca Berlinguer, incapace di riportare l’ordine in studio. Poche ore dopo, Mizrahi ha liquidato il caso dicendo di non credere che “Iacchetti sia in grado di fare pace” con lui, mentre il conduttore ha confermato: “Ridirei tutto quello che ho detto”.

Pieraccioni si schiera, Cruciani lo affonda

Sui social è arrivato il sostegno di Leonardo Pieraccioni, che ha parlato di “incazzatura di cuore” da parte dell’amico, aggiungendo: “È arrivata al cuore di tutti”. Ma non tutti hanno applaudito. Giuseppe Cruciani, voce de La Zanzara, ha criticato l’atteggiamento di Iacchetti: “Ha tutto il diritto di dire peste e corna di Israele, Netanyahu, i cosiddetti sionisti. Lo fa liberamente. Ma poi? Il democratico Iacchetti arriva a dire che su Gaza non si discute e vuole prendere a pugni chi non la pensa come lui. E allora facciamogli fare un monologo, visto che non accetta il confronto”.

Le reazioni e il dibattito politico

La lite ha polarizzato subito il dibattito. Da un lato chi applaude Iacchetti per aver “detto quello che molti pensano”, dall’altro chi lo accusa di aver trasformato il confronto politico in uno show muscolare senza argomenti. Il caso rischia ora di spaccare ulteriormente l’opinione pubblica: tra chi vede in quelle parole la rabbia di un uomo indignato e chi invece denuncia l’ennesimo segnale di un dibattito ormai avvelenato, dove alle idee si preferiscono insulti e minacce.