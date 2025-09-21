Lecco, auto impazzita falcia due ragazze di 21 anni: morte sul colpo

Camminavano verso la festa di paese quando un’auto le ha colpite alle spalle: le due ragazze di 21 anni non hanno avuto scampo.

Il dramma sulla strada di Brivio

Un sabato sera di festa si è trasformato in tragedia a Brivio, in provincia di Lecco, dove due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise mentre camminavano lungo il ciglio della strada provinciale. Secondo le prime ricostruzioni, le giovani si stavano recando alla festa di paese insieme a una terza amica di 20 anni, rimasta miracolosamente illesa. Le due vittime avevano appena parcheggiato l’auto nei pressi della palestra quando sono state travolte da una vettura guidata da un uomo di 34 anni. L’impatto è stato devastante: le ragazze sono morte sul colpo.

La dinamica dell’incidente

Dalle prime informazioni raccolte, il conducente della vettura avrebbe perso il controllo dopo aver sbandato, andando prima a urtare una macchina in sosta per poi piombare sulle giovani che camminavano a piedi. L’investimento non ha lasciato loro possibilità di salvezza. La provinciale è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Merate, i volontari della Croce Rossa di Olgiate, due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso di Areu. Ogni tentativo di rianimazione è stato inutile.

Indagini in corso e choc in paese

Il 34enne alla guida è stato subito fermato e ascoltato dai carabinieri per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente mortale. La notizia ha scosso profondamente la cittadina, che in quei momenti stava vivendo la festa patronale. La giovane amica sopravvissuta, sotto choc, ha assistito impotente alla scena. I soccorsi hanno confermato il decesso immediato delle due ventunenni, mentre la terza ragazza non ha riportato ferite. La provinciale è rimasta chiusa per diverse ore, mentre venivano effettuati i rilievi e raccolte le testimonianze.