Malore improvviso alla Sagra dell’Uva: addio al carabiniere barese Domenico Caradonna, aveva 46 anni

Tragedia alla Sagra dell’Uva di Cerreto d’Esi: il carabiniere Domenico Caradonna, 46 anni, originario di Bari, muore per un malore improvviso. Inutili i soccorsi.

Il malore improvviso durante il servizio

Dramma a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, dove il carabiniere Domenico Caradonna, 46 anni, è stato stroncato da un malore improvviso mentre prestava servizio di sicurezza alla tradizionale Sagra dell’Uva. Attorno alle 22.30, l’uomo ha perso i sensi ed è andato in arresto cardiaco.

Immediato l’intervento dei sanitari presenti all’evento, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Poco dopo è arrivata anche l’automedica del 118 di Fabriano, ma per il militare non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sulle cause del decesso

Le circostanze della morte restano da chiarire. In un primo momento si era ipotizzato uno choc anafilattico, ma solo gli accertamenti medici potranno stabilire le reali cause del decesso. La notizia ha scosso profondamente i colleghi presenti e tutta l’Arma.

Domenico Caradonna, sposato e padre di una bambina di 6 anni, era originario di Bari e faceva parte del nucleo cinofili del comando di Pesaro Urbino, dove era conduttore del cane Kevin.

Il ricordo dei colleghi

Stimato e benvoluto, Caradonna era considerato un militare esemplare: «Sempre solare, molto professionale e discreto», raccontano i colleghi. Con Kevin aveva partecipato a diverse operazioni antidroga di rilievo, come il sequestro di 30 chili di cocaina rinvenuti nella stiva di una nave attraccata al porto di Napoli e il ritrovamento di altri 10 chili nascosti nella campagna senese.

Messaggi di cordoglio sono arrivati da Polizia, Guardia di Finanza e Polizia locale di Pesaro, dove Caradonna era molto conosciuto per la sua attività.