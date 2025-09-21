Luca Barbareschi, tra cinema e vita privata: «I miei figli mi augurano la morte e mi chiedono soldi»

Luca Barbareschi torna al cinema con Paradiso in Vendita ma si sfoga: escluso dal settore, osteggiato dalla famiglia e in rotta con i figli.

Paradiso in Vendita e il legame con Filicudi

Dopo l’esperienza televisiva a Ballando con le Stelle, Luca Barbareschi si prepara a tornare sul grande schermo con Paradiso in Vendita, in uscita il 24 luglio. Il film nasce dal suo profondo legame con l’isola di Filicudi, immaginata come possibile oggetto di un acquisto da parte del governo francese. «Sono fiero del mio lavoro, ma esce in un periodo devastante» ha ammesso l’attore e produttore, che lamenta di non aver mai ricevuto il riconoscimento che meriterebbe.

«Mi ritengo il miglior produttore italiano eppure nessuno mi ha mai invitato ai David di Donatello. Ci sono film che costano venti volte i miei che vengono lodati, mentre i miei passano sotto silenzio» ha dichiarato in un’intervista. Barbareschi ha raccontato di essere stato definito “scomodo” perché libero e non ricattabile: «Una persona che conta mi ha detto che sto sul cazzo perché sono troppo bravo. Sono un grande attore e showman, ma questo dà fastidio».

Il rapporto complicato con i figli

Accanto alla carriera, l’attore ha parlato anche delle difficoltà nella vita privata, in particolare con i sei figli avuti dalle relazioni con Patrizia Fachini ed Elena Monorchio. «Quest’anno ho avuto una commozione cerebrale e sono stato in ospedale tre volte, eppure non si è fatto sentire nessuno» ha raccontato con amarezza.

L’unico che mantiene un rapporto costante con lui è il primogenito Michael. Con gli altri i legami sono tesi: «Altri spesso mi chiedono soldi. Allora facciamo che andate a fare in cu*o perché mi augurate la morte».

Barbareschi sostiene di non avere rimpianti come padre: «Ho fatto tutto per loro, ho pagato scuole americane esclusive, barche, la vita tra Cortina e Filicudi, la green card. Chi oggi può vantare tutto questo?».

Amori passati e presente instabile

Nell’intervista, l’attore ha ricordato anche la lunga relazione con Lucrezia Lante della Rovere, durata sette anni: «L’ho amata molto, ma stare con me significa stare sull’ottovolante. A un certo punto le donne fuggono». Un destino che riguarda anche il matrimonio con Elena Monorchio, sposata nel 2015 e madre degli ultimi due figli, con cui il rapporto si è incrinato: «Si sta separando da me» ha confermato.