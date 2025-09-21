Puglia, incidente nella notte, scontro auto moto, muore ragazzo 22enne, ferita la ragazza che era con lui

Violento scontro tra una moto e un’auto all’incrocio tra via Lucera e viale Candelaro: morto un ragazzo di 22 anni, ferita la ragazza che viaggiava con lui.

Lo schianto nella notte a Foggia

Tragedia a Foggia, dove nella notte si è verificato un gravissimo incidente stradale all’incrocio tra via Lucera e viale Candelaro. Intorno alle 2.30, una moto con a bordo due giovani si è scontrata frontalmente con un’auto guidata da una donna che proveniva da piazza Villani.

L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al ragazzo di 22 anni che si trovava sulla moto. Per lui i soccorsi del 118 sono stati inutili. La ragazza che viaggiava con lui è rimasta ferita e trasportata in ospedale, le sue condizioni sono al vaglio dei medici.

I rilievi della Polizia locale

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari e la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. In base alle prime ricostruzioni, la moto proveniva da via Lucera mentre l’auto sopraggiungeva da piazza Villani. Saranno le indagini a stabilire con precisione cause e responsabilità.

L’incidente ha scosso la città, ancora una volta segnata da una tragedia della strada che ha strappato alla vita un giovane di appena 22 anni.