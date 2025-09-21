Dal sogno all’incubo: sposa muore dopo 48 ore dalle nozze per un malore improvviso, aveva 26 anni

Adna Rovčanin-Omerbegović, influencer e infermiera di 26 anni, è morta due giorni dopo il matrimonio. La notizia ha sconvolto Sarajevo e il mondo dei social bosniaci.

Il malore durante la festa di nozze

Un dramma improvviso ha colpito la città di Sarajevo e l’intera Bosnia. L’influencer e infermiera Adna Rovčanin-Omerbegović, 26 anni, è morta il 15 settembre, appena 48 ore dopo il matrimonio con il marito Faris. La giovane aveva detto “sì” il 13 settembre all’Hotel Hollywood di Ilidža, durante una cerimonia che si era trasformata in una festa di gioia e amore.

La felicità è durata poco: durante i festeggiamenti Adna si è improvvisamente sentita male ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere due giorni dopo, lasciando nello sconforto famiglia, amici e migliaia di follower.

Una vita dedicata al lavoro e agli altri

Oltre ad essere molto seguita sui social, Adna era un esempio di giovane imprenditorialità: gestiva un salone di bellezza a Sarajevo e lavorava come infermiera presso il Centro Sanitario della Città Vecchia. «Il trucco era il suo secondo amore, un hobby che coltivava per se stessa» ha raccontato un’amica, ricordando come la 26enne fosse sempre pronta ad aiutare gli altri, sia nella vita privata sia nella professione sanitaria.

Il suo impegno e la sua personalità solare avevano conquistato molti: la notizia della sua morte ha profondamente scosso la comunità locale. Centinaia di persone hanno preso parte alla veglia funebre, testimoniando l’affetto e la stima che circondavano la giovane.

Il ricordo sui social e l’ultimo sorriso

Dopo la tragedia, i profili social di Adna sono stati disattivati, ma restano i ricordi condivisi da chi le era vicino. Tra i tributi più toccanti, quello della fotografa del matrimonio, che nelle sue Instagram Stories ha voluto ricordarla così: «Adna aveva il sorriso più bello della Bosnia», pubblicando le immagini degli ultimi momenti felici della coppia.

Un addio improvviso che ha spezzato due giorni di gioia e trasformato un sogno d’amore in tragedia.